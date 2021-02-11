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"الصحة" تفعّل الأنشطة التوعوية لليوم العالمي للصرع

نشرت دليلًا إرشاديًّا يحتوي على المصطلحات المهمة

فعّلت وزارة الصحة العديدَ من الأنشطة التوعوية بمناسبة اليوم العالمي للصرع، الذي يقام في شهر فبراير من كل عام.

ونشرت "الصحة" عبر موقعها الإلكتروني دليلًا إرشاديًّا يحتوي على المصطلحات المهمة عن الصرع، والنصائح التي يجب اتباعها أثناء التعرض لهذه الأزمة مع المصابين، ومتى يجب الاتصال بالإسعاف، وماهي الإسعافات الأولية التي تقدم للمرضى المصابين بالصرع.

كما نشرت وزارة الصحة عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية عش بصحة، إنفوجرافيك توعويًّا يتضمن التعريف بالصرع والأعراض المؤقتة لنوبة الصرع.

ويمكن الاطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته من خلال الرابط التالي: https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/FirstAid/Pages/Epilipsy.aspx.

وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تفعّل الأنشطة التوعوية لليوم العالمي للصرع
سبق

فعّلت وزارة الصحة العديدَ من الأنشطة التوعوية بمناسبة اليوم العالمي للصرع، الذي يقام في شهر فبراير من كل عام.

ونشرت "الصحة" عبر موقعها الإلكتروني دليلًا إرشاديًّا يحتوي على المصطلحات المهمة عن الصرع، والنصائح التي يجب اتباعها أثناء التعرض لهذه الأزمة مع المصابين، ومتى يجب الاتصال بالإسعاف، وماهي الإسعافات الأولية التي تقدم للمرضى المصابين بالصرع.

كما نشرت وزارة الصحة عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية عش بصحة، إنفوجرافيك توعويًّا يتضمن التعريف بالصرع والأعراض المؤقتة لنوبة الصرع.

ويمكن الاطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته من خلال الرابط التالي: https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/FirstAid/Pages/Epilipsy.aspx.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
12:29 PM

"الصحة" تفعّل الأنشطة التوعوية لليوم العالمي للصرع

نشرت دليلًا إرشاديًّا يحتوي على المصطلحات المهمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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فعّلت وزارة الصحة العديدَ من الأنشطة التوعوية بمناسبة اليوم العالمي للصرع، الذي يقام في شهر فبراير من كل عام.

ونشرت "الصحة" عبر موقعها الإلكتروني دليلًا إرشاديًّا يحتوي على المصطلحات المهمة عن الصرع، والنصائح التي يجب اتباعها أثناء التعرض لهذه الأزمة مع المصابين، ومتى يجب الاتصال بالإسعاف، وماهي الإسعافات الأولية التي تقدم للمرضى المصابين بالصرع.

كما نشرت وزارة الصحة عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية عش بصحة، إنفوجرافيك توعويًّا يتضمن التعريف بالصرع والأعراض المؤقتة لنوبة الصرع.

ويمكن الاطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته من خلال الرابط التالي: https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/FirstAid/Pages/Epilipsy.aspx.

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