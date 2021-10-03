هنا معرض الكتاب.. المعهد الملكي للفنون التقليدية يعيد الحياة لفن تجليد الكتب

من خلال الجلد والخيوط والخشب والأدوات التقليدية وبأيدي أحد موظفي المعهد

أحيا المعهد الملكي للفنون التقليدية بمعرض الرياض الدولي للكتاب فناً تقليدياً آيلاً للاندثار وهو "فن تجليد الكتب"، وذلك بعرض حي لتجليد الكتب بالجلد والخيوط والخشب، والأدوات التقليدية، بأيدي أحد موظفي المعهد.

ويعد المعهد الملكي للفنون التقليدية أحد مبادرات برنامج جودة الحياة التي تهتم بنشر الوعي والمعرفة بالفنون التقليدية، وتدريسها.

وقد بدأ المعهد أول مراحله بدورات قصيرة الأسبوع الماضي في برامج الخوص والسدو والتطريز التقليدي والفخار، والدورات النظرية كانت عن مقدمة عن اليونسكو وقصر التراث الثقافي غير المادي.

فعاليات المعهد تقام في واجهة الرياض يومياً طيلة أيام معرض الرياض الدولي للكتاب، وسيُقدم عرض مرئي للفنون التقليدية ودورات قصيرة للفنون المتعددة منها القط العسيري والخشب والمعادن .