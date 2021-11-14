متحدث "الصحة": علينا جميعًا التقيّد بالأمور الاحترازية التي تناسب المرحلة الحالية

شدّد على أهمية استكمال التحصين بجرعتين والجرعة التنشيطية

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي: إن الجائحة لا تزال قائمة على المستوى العالمي، ولهذا فالجائحة مستمرة، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من المناطق حول العالم تشهد ارتفاعًا في الحالات، مُرجِعًا السبب في عودة التفشيات والبؤر إلى أنهم لم يواصلوا خططهم بالتحصين بجرعتين، إضافة إلى التراخي وسرعة رفع الإجراءات الاحترازية، حيث أدى ذلك إلى إعادة الإجراءات الاحترازية، كما أن الكثير من فئات المجتمع الذين تجاوزوا 6 أشهر من الجرعة الثانية لم يتلقّوا الجرعة التنشيطية.

وشدّد على أهمية استكمال التحصين بجرعتين والجرعة التنشيطية، وأن من الواجب علينا الوقاية والاحتراز، مؤكدًا أن علينا جميعًا التقيد بالأمور الاحترازية التي تناسب المرحلة الحالية، لافتًا أن الجرعة التنشيطية آمنة، وتعزز مناعة المجتمع.

وأضاف أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوز 46 مليون جرعة، كما استكمل التحصين 22 مليون شخص.

وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 30 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (549.222) حالة، كما بلغ عدد الحالات النشطة (2135) حالة نشطة، كما بلغت الحالات الحرجة (52) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، بمشاركة الأستاذ سعد ال حماد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (538274) حالة بإضافة (73) حالات تعافي جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (8813) حالة، بإضافة (2) حالتين وفاة جديدة، " رحمهم الله جميعًا.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ سعد ال حماد بأن فرق الرقابة الميدانية التابعة للوزارة قامت بالعديد من الجولات الرقابية خلال شهر أكتوبر للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل مقرات العمل، حيث بلغ عدد الجولات الرقابية المنفذة خلال شهر أكتوبر (143331) جولة رقابية، قيما بلغ عدد المخالفات للإجراءات الاحترازية المسجلة ضد المنشآت خلال شهر أكتوبر (1275) مخالفة، وعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية في مقرات العمل والمسجلة ضد الأفراد خلال شهر أكتوبر فقد بلغ (2260) مخالفة، مضيفًا أن عدد البلاغات الواردة للوزارة عن مخالفات الإجراءات الاحترازية في مقرات العمل خلال شهر أكتوبر (8123) بلاغًا، وعدد الإنذارات الموجهة للمخالفين للإجراءات الاحترازية في مقارّ العمل من منشآت وأفراد خلال شهر أكتوبر (4999) إنذارًا، ومجموع المخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتي ضبطتها الوزارة خلال شهر أكتوبر على المنشآت والأفراد (3535) مخالفة.

وأكد أهمية استكمال التحصين بالحصول على الجرعة الثانية من اللقاح بالنسبة لمن تلقوا الجرعة الأولى؛ لأن التقارير الصادرة من الجهات المعنية أثبتت أن جرعة واحدة غير كافية لمواجهة فيروس كورونا كوفيد 19 والمتحورات المقلقة والآثار الناجمة عنها، لافتًا أن الوزارة مستمرة في جولاتها الرقابية للتأكد من التزام الجميع بإلزامية التحصين للدخول إلى مقرات العمل واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقارّ العمل؛ لضمان بيئة عمل آمنة صحيًا.

وأهاب بالجميع استقاء المعلومات الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من مصادرها الرسمية، وأهمية الإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها في سوق العمل من خلال تطبيق معًا للرصد، المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الرقم الموحد لتلقي البلاغات والشكاوى 19911 أو من خلال أي من قنوات الوزارة الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.