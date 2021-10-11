بهدفي "بنزيما" و"مبابي " في مرمى إسبانيا.. فرنسا تتوج بـ "اللقب الأوروبي"

توج المنتخب الفرنسي بلقب النسخة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم ، بعد فوزه على المنتخب الإسباني بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية للبطولة، أمس الأحد، على ملعب "سان سيرو" في مدينة ميلانو الإيطالية.

افتتح المنتخب الإسباني باب التسجيل في الدقيقة الـ64 عن طريق ميكيل أوريازابا، ولم تدم فرحة المنتخب الإسباني سوى دقيقتين حيث تمكن النجم الفرنسي كريم بنزيما من تعديل النتيجة.

ونجح نجم باريس سان مبابي من تسجيل الهدف الثاني والانتصار للمنتخب الفرنسي بعد مجهود فردي مميز عند الدقيقة 80 من زمن المباراة.