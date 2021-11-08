أمير الشرقية يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى البيعة السابعة

المملكة واصلت مشروعات التنمية والتطوير والتحديث رغم ما يمر به العالم من جائحة

رفع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وقال في كلمته بهذه المناسبة: "تحل علينا الذكرى السابعة لمبايعة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه -, يسرني أن أهنئ جميع أفراد الشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا ونحن نعيش في هذا العهد الزاهر الذي منح فيه المواطن وكل من يقيم على هذه البلاد الطاهرة أولية بالغة من الاهتمام والرعاية الطبية الكاملة.

أضاف: وتجلى ذلك أثناء جائحة كورونا لتصبح المملكة العربية السعودية مثالاً حيًا يُحتذى به في الرعاية والاهتمام ليسطر التاريخ بأحرف من نور أنها في مقدمة الدول التي وضعت سلامة وصحة المواطن والمقيم أولية قصوى لا تقبل أنصاف الحلول، ومن الدول التي يُحتذى بها في الرعاية الطبية.

وأضاف: أنه في هذا العهد الزاهر عهد سيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ رعاه الله ـ واصلت المملكة مشروعات التنمية والبناء والتطوير والتحديث على الرغم مما يمر به العالم من جائحة انهكت الدول في مختلف المجالات ولا سيما الاقتصادية منها، إلا أن المملكة مضت بخطى ثابتة لإكمال مسيرة التنمية المرسومة في ظل رؤية 2030 لتتوالى الإنجازات العملاقة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية.