النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التحالف" يستهدف تجمعًا للحوثيين في كتاف.. وسقوط قتلى وجرحى

الغارة دمَّرت عربة للميليشيا

قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران اليوم (السبت) في غارة جوية، نفذتها إحدى مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية بمديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" بأن الغارة استهدفت تجمعًا لعناصر الميليشيا الانقلابية في وادي الغول القريب من مركز مديرية كتاف.

وأضاف بأن الغارة أسفرت عن تدمير عربة تابعة للميليشيا، ومقتل كل من كان على متنها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التحالف" يستهدف تجمعًا للحوثيين في كتاف.. وسقوط قتلى وجرحى
سبق

قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران اليوم (السبت) في غارة جوية، نفذتها إحدى مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية بمديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" بأن الغارة استهدفت تجمعًا لعناصر الميليشيا الانقلابية في وادي الغول القريب من مركز مديرية كتاف.

وأضاف بأن الغارة أسفرت عن تدمير عربة تابعة للميليشيا، ومقتل كل من كان على متنها.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
11:26 PM

"التحالف" يستهدف تجمعًا للحوثيين في كتاف.. وسقوط قتلى وجرحى

الغارة دمَّرت عربة للميليشيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,529

قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران اليوم (السبت) في غارة جوية، نفذتها إحدى مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية بمديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" بأن الغارة استهدفت تجمعًا لعناصر الميليشيا الانقلابية في وادي الغول القريب من مركز مديرية كتاف.

وأضاف بأن الغارة أسفرت عن تدمير عربة تابعة للميليشيا، ومقتل كل من كان على متنها.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,184
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,336
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,252
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,179

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ
من تجربة..

من تجربة..

بدر الغامدي
الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة