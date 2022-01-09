فودكس تستحوذ على POSRocket لتصبح مزود تكنولوجيا المطاعم الأكبر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

في أول صفقة استحواذ تُعزز حضور الشركة في السوق وتمهد لتوسعاتها

أعلنت فودكس، الشركة السعودية الرائدة على مستوى الخليج في تقديم حلول تكنولوجيا المطاعم، عن إتمامها أولى صفقات الاستحواذ الخاصة بها؛ لتحصل بذلك على كامل ملكية شركة POSRocket، ثاني أكبر مزود للتقنيات السحابية الخاصة بالمطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتعزز الموقع الرائد للشركتين، كما تتيح لشركة فودكس توسيع نطاق عملها وتعزيز موقعها الرائد في السوق الخليجية، من خلال تصدر مزيد من أسواق المنطقة في مصر والكويت وعمان والأردن. كما تسهم صفقة الاستحواذ في تمهيد الطريق أمام فودكس للتوسع عالميًّا من خلال إجراء مزيد من صفقات الاندماج والاستحواذ.

وتوفر POSRocket، التي تأسست في الأردن عام 2016، نظام نقاط البيع السحابي للمطاعم ومتاجر التجزئة، وتسمح للمالكين بإدارة العمليات عن بُعد في الوقت الحقيقي. وتتيح الصفقة لمستخدمي نقاط البيع ضمن شبكة العلامة، الاستفادة من منظومة فودكس في إدارة المدفوعات والإمدادات والبنية التحتية لرأس المال المخصص للإقراض.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال أحمد الزيني، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة فودكس: "يسرنا الترحيب بفريق POSRocket وعملائها وشركائها في عائلتنا، ونتطلع لتحقيق النمو المشترك بما يعود بالفائدة على منظومة عملنا الأوسع. ويُعد استحواذنا على ثاني أكبر مزود للتقنيات السحابية الخاصة بالمطاعم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خيارًا استراتيجيًّا يعزز مكانتنا بصفتنا اللاعب الأساسي في هذا المجال ضمن المنطقة وخارجها".

وأضاف: "كما سَرّعت الأزمة الصحية العالمية عمليات التحول الرقمي في المنطقة بشكل واضح؛ لا سيما ضمن قطاعات التجزئة والمأكولات والمشروبات؛ وهذا ما دفع الشركات إلى تعزيز حضورها على الإنترنت لتزويد عملائها بأفضل تجربة ممكنة بما يتلاءم مع توجهاتهم. ووقع اختيارنا على POSRocket؛ نظرًا لقدرتها على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذا التوجه، خصوصًا بعد كسبها ثقة كثير من التجار بفضل خدماتها المميزة، والتي نسعى لتعزيزها من خلال هذا الاستحواذ الاستراتيجي".

ومن جهته، قال زيد حسبان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة POSRocket: "تعد فودكس الخيار الأمثل لشركتنا؛ حيث تهدف العلامتان إلى مساعدة أصحاب الأعمال على تنمية أعمالهم.

وتابع "حسبان": تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى جمع مواهب الشركتين وتحفيزها لتقديم أعلى مستويات الأداء ضمن بيئة عمل استثنائية. ويسرّ موظفي POSRocket الانضمامَ إلى علامة فودكس المرموقة وفريقها الكبير، والاستفادة من اعتماد تمويلي أضخم، كما يتطلعون إلى المساهمة في تحقيق مزيد من الإنجازات الفريدة في المستقبل".

ونجحت فودكس، منذ انطلاقها عام 2014، في إدارة طلبات تزيد قيمتها عن 5 مليار دولار أمريكي من خلال منصتها، وتهدف إلى ضم 150 ألف نقطة بيع بحلول نهاية عام 2024.

لمحة عن فودكس

فودكس شركة سعودية رائدة في تقديم حلول تكنولوجيا المطاعم؛ حيث تعتمد نظام SaaS المتكامل، الذي يشهد إقبالًا كبيرًا في قطاعي المطاعم من خلال دعم عملياتها الرقمية من البداية حتى النهاية. تتمثل رؤية الشركة في أن تؤسس منظومة متكاملة لإدارة المطاعم، تُمَكن أصحاب المطاعم من إدارة عملياتهم بسلاسة وتنمية أعمالهم.

تتمثل مهمة فودكس في تعزيز قدرات أصحاب المطاعم من خلال نظام نقاط بيع وإدارة مطاعم إلكتروني سحابي شامل بما يثري عملياتهم اليومية.

ويخدم النظام شتى الأنشطة في قطاع الأطعمة والمشروبات؛ من مطاعم ومقاه بقالبها التقليدي ومطاعم الوجبات السريعة ومخابز وشاحنات الطعام وصولًا إلى المطابخ السحابية.

تأسست فودكس عام 2014، واتخذت من الرياض مقرًّا رئيسيًّا لها. وقد أتاح الطلب السريع والمتنامي على خدمات فودكس من الشركات والبائعين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توسع الشركة بتأسيس ثمانية مكاتب في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن والكويت ومصر وهولندا.

ويتوفر برنامج وتطبيق فودكس باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية؛ مما يجعلها أحد أقوى شركات البرمجيات الواعدة المعتمدة على خدمة SaaS في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتقدم فودكس خدماتها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

ونجحت فودكس، منذ انطلاقها عام 2014، في إدارة طلبات تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار أمريكي من خلال منصتها، وتهدف إلى ضم 150 ألف نقطة بيع بحلول نهاية عام 2024.

https://www.linkedin.com/company/foodics/

لمحة حول POSRocket:

توفر POSRocket، التي تأسست عام 2016، نظام نقاط البيع السحابي للمطاعم ومتاجر التجزئة، بما يسمح للمالكين بإدارة العمليات عن بُعد في الوقت الحقيقي. وجمعت الشركة الناشئة 5 ملايين دولار أمريكي في جولة التمويل الأخيرة التي أجرتها في أغسطس 2021. وتدير حاليًا عملياتها التجارية في الأردن ومصر والكويت.

https://www.posrocket.com/