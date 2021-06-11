أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم بأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عن خالص عزائه ومواساته لسمو أمير الكويت في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح - رحمه الله -، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان. وقد عبّر أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على صادق عزائه ومواساته لهم في الفقيد، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويديم عليه الصحة والعافية. كما أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا مماثلاً، عبّر فيه عن عزائه ومواساته لسموه في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ. وسأل سمو ولي العهد اللهَ العلي القدير أن يغفر للفقيد، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر.

القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة منصور الصباح وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-11 أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم بأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عن خالص عزائه ومواساته لسمو أمير الكويت في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح - رحمه الله -، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.



وقد عبّر أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على صادق عزائه ومواساته لهم في الفقيد، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويديم عليه الصحة والعافية.



كما أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا مماثلاً، عبّر فيه عن عزائه ومواساته لسموه في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ.



وسأل سمو ولي العهد اللهَ العلي القدير أن يغفر للفقيد، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر.

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442 10:08 PM

اخر تعديل 12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442 05:58 AM

القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة منصور الصباح في اتصال هاتفي من خادم الحرمين وسمو ولي العهد





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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم بأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عن خالص عزائه ومواساته لسمو أمير الكويت في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح - رحمه الله -، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.



وقد عبّر أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على صادق عزائه ومواساته لهم في الفقيد، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويديم عليه الصحة والعافية.



كما أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا مماثلاً، عبّر فيه عن عزائه ومواساته لسموه في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ.



وسأل سمو ولي العهد اللهَ العلي القدير أن يغفر للفقيد، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر.