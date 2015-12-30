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بعد تلقيه لقاح "فايزر".. السفير الألماني: أهنئ حكومة المملكة لأنها وضعت الإنسان أولاً

قال: سيبدأ إعطاء اللقاح بألمانيا بعد يومَيْن.. وهذا ما يحدث منذ أسبوع بالسعودية

أعرب السفير الألماني لدى ‫السعودية "يورغ راناو" بعد تلقيه لقاح "فايزر" في مركز اللقاحات في‫الرياض عن سعادته بالعيش في السعودية التي "وضعت قيادتها وحكومتها الإنسان أولاً. وهذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

وتفصيلاً، قال السفير الألماني في مقطع فيديو، بثته قناة العربية: "تلقيتُ الجرعة الأولى في مركز اللقاحات التابع لوزارة الصحة السعودية. أنا ممتن جدًّا؛ لأن هذا أصبح ممكنًا. وأنا أيضًا فخور؛ لأن اللقاح من تطوير شركة (بيونتك) الألمانية إلى حد كبير".

وأضاف بأنه "بعد يومين من الآن ستبدأ عملية إعطاء اللقاح للمواطنين في ألمانيا. وهذا بالضبط ما يحدث منذ أسبوع حتى الآن في المملكة العربية السعودية".

وتابع: "أنا الآن أرتدي الكمامة التي أصبحت الوضع الطبيعي الجديد في العالم، ولكن هذا سيتغير بفضل عملية تطوير اللقاحات".

واختتم بالقول: "أنا سعيد لأني أعيش بالمملكة العربية السعودية حيث عدد الحالات الإيجابية بفيروس كورونا أقل بكثير مقارنة بالكثير من دول العالم الأخرى؛ لذلك أود أن أهنئ حكومة المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة لأنهما وضعتا الإنسان أولاً. وهذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

وقال: "ألمانيا ستبدأ إعطاء اللقاح بعد يومين. وهذا ما يحدث منذ أسبوع بالسعودية".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تلقيه لقاح "فايزر".. السفير الألماني: أهنئ حكومة المملكة لأنها وضعت الإنسان أولاً
سبق

أعرب السفير الألماني لدى ‫السعودية "يورغ راناو" بعد تلقيه لقاح "فايزر" في مركز اللقاحات في‫الرياض عن سعادته بالعيش في السعودية التي "وضعت قيادتها وحكومتها الإنسان أولاً. وهذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

وتفصيلاً، قال السفير الألماني في مقطع فيديو، بثته قناة العربية: "تلقيتُ الجرعة الأولى في مركز اللقاحات التابع لوزارة الصحة السعودية. أنا ممتن جدًّا؛ لأن هذا أصبح ممكنًا. وأنا أيضًا فخور؛ لأن اللقاح من تطوير شركة (بيونتك) الألمانية إلى حد كبير".

وأضاف بأنه "بعد يومين من الآن ستبدأ عملية إعطاء اللقاح للمواطنين في ألمانيا. وهذا بالضبط ما يحدث منذ أسبوع حتى الآن في المملكة العربية السعودية".

وتابع: "أنا الآن أرتدي الكمامة التي أصبحت الوضع الطبيعي الجديد في العالم، ولكن هذا سيتغير بفضل عملية تطوير اللقاحات".

واختتم بالقول: "أنا سعيد لأني أعيش بالمملكة العربية السعودية حيث عدد الحالات الإيجابية بفيروس كورونا أقل بكثير مقارنة بالكثير من دول العالم الأخرى؛ لذلك أود أن أهنئ حكومة المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة لأنهما وضعتا الإنسان أولاً. وهذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

وقال: "ألمانيا ستبدأ إعطاء اللقاح بعد يومين. وهذا ما يحدث منذ أسبوع بالسعودية".

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
11:11 PM

بعد تلقيه لقاح "فايزر".. السفير الألماني: أهنئ حكومة المملكة لأنها وضعت الإنسان أولاً

قال: سيبدأ إعطاء اللقاح بألمانيا بعد يومَيْن.. وهذا ما يحدث منذ أسبوع بالسعودية

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عبدالحكيم شار - الرياض
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أعرب السفير الألماني لدى ‫السعودية "يورغ راناو" بعد تلقيه لقاح "فايزر" في مركز اللقاحات في‫الرياض عن سعادته بالعيش في السعودية التي "وضعت قيادتها وحكومتها الإنسان أولاً. وهذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

وتفصيلاً، قال السفير الألماني في مقطع فيديو، بثته قناة العربية: "تلقيتُ الجرعة الأولى في مركز اللقاحات التابع لوزارة الصحة السعودية. أنا ممتن جدًّا؛ لأن هذا أصبح ممكنًا. وأنا أيضًا فخور؛ لأن اللقاح من تطوير شركة (بيونتك) الألمانية إلى حد كبير".

وأضاف بأنه "بعد يومين من الآن ستبدأ عملية إعطاء اللقاح للمواطنين في ألمانيا. وهذا بالضبط ما يحدث منذ أسبوع حتى الآن في المملكة العربية السعودية".

وتابع: "أنا الآن أرتدي الكمامة التي أصبحت الوضع الطبيعي الجديد في العالم، ولكن هذا سيتغير بفضل عملية تطوير اللقاحات".

واختتم بالقول: "أنا سعيد لأني أعيش بالمملكة العربية السعودية حيث عدد الحالات الإيجابية بفيروس كورونا أقل بكثير مقارنة بالكثير من دول العالم الأخرى؛ لذلك أود أن أهنئ حكومة المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة لأنهما وضعتا الإنسان أولاً. وهذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

وقال: "ألمانيا ستبدأ إعطاء اللقاح بعد يومين. وهذا ما يحدث منذ أسبوع بالسعودية".

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