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"صحة الشمالية" تكرم مدير طب الأسنان التخصصي بـ"طريف"

نظير رعاية وخدمات المركز  لكبار السن والمعاقين

كرّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية المكلف، جلال فرحان العنزي، مدير مركز طب الأسنان التخصصي بطريف، د.منى فوزي الرويلي.

جاء ذلك، نظير مبادرات وخدمات المركز من رعاية متخصصة لكبار السن والمعاقين ونزلاء السجون، باستخدام العيادة المتنقلة.

من جانبه، أكدت الدكتورة منى الرويلي، أن هذه الإنجازات، تأتي ضمن العمل بروح الفريق الواحد الذي يجسد مبدأ التعاون بين أفراد المجموعة أو المنظومة الواحدة والمنظمة الناجحة، هي التي تخلق بيئة عمل متفاعلة ومتعاونة متحابة ومترابطة.

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"صحة الشمالية" تكرم مدير طب الأسنان التخصصي بـ"طريف"
سبق

كرّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية المكلف، جلال فرحان العنزي، مدير مركز طب الأسنان التخصصي بطريف، د.منى فوزي الرويلي.

جاء ذلك، نظير مبادرات وخدمات المركز من رعاية متخصصة لكبار السن والمعاقين ونزلاء السجون، باستخدام العيادة المتنقلة.

من جانبه، أكدت الدكتورة منى الرويلي، أن هذه الإنجازات، تأتي ضمن العمل بروح الفريق الواحد الذي يجسد مبدأ التعاون بين أفراد المجموعة أو المنظومة الواحدة والمنظمة الناجحة، هي التي تخلق بيئة عمل متفاعلة ومتعاونة متحابة ومترابطة.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
07:24 PM

"صحة الشمالية" تكرم مدير طب الأسنان التخصصي بـ"طريف"

نظير رعاية وخدمات المركز  لكبار السن والمعاقين

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بندر الدغمي - الرياض
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كرّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية المكلف، جلال فرحان العنزي، مدير مركز طب الأسنان التخصصي بطريف، د.منى فوزي الرويلي.

جاء ذلك، نظير مبادرات وخدمات المركز من رعاية متخصصة لكبار السن والمعاقين ونزلاء السجون، باستخدام العيادة المتنقلة.

من جانبه، أكدت الدكتورة منى الرويلي، أن هذه الإنجازات، تأتي ضمن العمل بروح الفريق الواحد الذي يجسد مبدأ التعاون بين أفراد المجموعة أو المنظومة الواحدة والمنظمة الناجحة، هي التي تخلق بيئة عمل متفاعلة ومتعاونة متحابة ومترابطة.

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