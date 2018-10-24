النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

وفق خطة موضوعة بدقة، وآجال محددة، تمضي السعودية في طريقها نحو توطين صناعاتها العسكرية، وتطوير منظومتها الدفاعية لامتلاك القدرة على توفير احتياجاتها من معدات عسكرية حديثة، يتم تصنيعها بأيدٍ سعودية داخل البلاد؛ وذلك لتحقيق عدد من الأهداف، في مقدمتها تعزيز قدراتها العسكرية والصناعية، واستقلالية قرارها الاستراتيجي، وتجنُّب الوقوع تحت عواقب التغيُّر في المواقف السياسية الدولية؛ إذ اعتادت معظم الدول الكبرى التي تسيطر على تجارة السلاح في العالم ممارسة نوع من الضغوط على الدول الأخرى، ووقف تصدير الأسلحة إليها؛ وذلك بهدف إملاء شروط سياسية واقتصادية معيَّنة، بل إن بعض الدول تتخذ من تصدير الأسلحة نوعًا من العقوبات التي تفرضها على كل دولة تحاول الاستقلال بقرارها، والابتعاد به عن المساومات ومحاولات الابتزاز.

من الأهداف الأخرى التي تسعى السعودية لتحقيقها من توطين صناعة الأسلحة في الداخل إنتاج فائض للتصدير، يُتوقَّع -حسب الخطط- أن يسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 14 مليار ريال، وتوطين التقنية، وإيجاد ما لا يقل عن 100 ألف من الفرص الوظيفية المتميزة لشباب وفتيات الوطن، وفق ما جاءت به رؤية السعودية 2030 التي كان من أوائل مخرجاتها إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية التي تأسست في 2017، واستطاعت بنهاية العام الماضي، وخلال ثلاث سنوات فقط من تأسيسها، رفع نسبة توطين صناعة الأسلحة من 2 % إلى 8 %، وتعمل جاهدة لبلوغ نسبة 50 % في عام 2030.

وشهدت مشاركة السعودية في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) الذي أُقيم في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 14 – 17 سبتمبر الماضي عرضًا للعديد من المنتجات التي تم تصنيعها في السعودية، مثل المعدات الثقيلة والذخائر من العيارَيْن الثقيل والخفيف، والقنابل اليدوية وذخائر الدبابات، وأنظمة التسليح عن بُعد، وأنظمة راجمات الصواريخ والأنظمة المضادة للطائرات، وغيرها؛ وهو ما يشير بوضوح إلى أن الهيئة وُلدت عملاقة. كما شهد المعرض حضورًا كبيرًا من المستثمرين الدوليين في قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية والأمنية، ولاسيما أن الجناح السعودي حمل شعار "استثمر في السعودية"، بمشاركة فاعلة من وزارة الاستثمار.

ومن المنتجات المحلية التي نالت إعجاب المشاركين في المعرض مدرعة (الدهناء) التي تم إنتاجها بأيدٍ سعودية؛ إذ تمت صناعتها بما يتوافق مع طبيعة السعودية وتضاريسها. كما تم تدشين أول زورق اعتراضي سريع من نوع (HIS32) ، الذي تم إنتاجه بالتعاون مع شركة MCN الفرنسية، إضافة إلى العمل على توطين أنظمة قتال السفن الإسبانية (Avante-2200)، والبدء في بناء قدرات لصناعة الطائرات المسيَّرة.

كثيرون كانوا يتساءلون في الماضي عن السبب في عدم وجود صناعات عسكرية متطورة في السعودية، التي جاء ترتيبها الرابع عالميًّا عام 2014 من حيث الإنفاق العسكري، والثالث عام 2015، لكن عند إقرار رؤية السعودية 2030 تم التركيز على تطوير هذه الصناعة؛ ليشهد هذا القطاع نشاطًا واسعًا وحراكًا متسارعًا لدعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة؛ لتكون رائدة في مجالها، ودعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالميًّا، مع فتح المجال للشركات المستثمرة من الخارج.

والسعودية، وإن كانت قد بدأت السير في طريق التصنيع العسكري مؤخرًا، فإنها قطعت خلال السنوات القليلة الماضية خطوات واسعة لاستدراك ما فاتها، ووضعت خطة عملية مُحكمة لتنفيذ أهدافها، تقوم على تشجيع البحث العلمي الذي هو أساس تحقيق أي نهضة وازدهار؛ لذلك تم رصد 10 مليارات ريال لأعمال البحث والتطوير، وأُقرت زيادة الإنفاق على هذا الجانب من 2 % إلى 4 % خلال السنوات العشر المقبلة، إضافة إلى 10 مليارات أخرى للإنفاق على الصناعات العسكرية. كما كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد بن عبدالعزيز العوهلي عن أن وجود خطة لاستثمار أكثر من 20 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

ولتبادل الخبرات والمعارف مع الدول المتطورة في الصناعات العسكرية، وتوطين التقنية الحديثة، تخطط السعودية لإقامة "معرض الدفاع العالمي" خلال الفترة من 6 – 9 مارس 2022 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وهو فعالية عالمية رائدة في مجالات الأمن والدفاع، وسيُعقد لأول مرة في السعودية؛ ليمثل إضافة نوعية ودفعة قوية لإنجاز الأهداف المنشودة.

لذلك فإن الوصفة السعودية لتطوير المنظومة العسكرية، التي تحتوي على الأسلوب العلمي والعملي، والسخاء الكبير، والتنظيم الدقيق، والمنهجية الواضحة، سوف تؤدي حتمًا لتحقيق النجاح؛ لنشهد بلادنا خلال السنوات المقبلة وهي تتبوأ المكانة اللائقة بها في مجال الصناعات العسكرية، وتتحول من إحدى كبرى الدول المستوردة إلى دولة رائدة على الصعيدَيْن الإقليمي والعالمي في التصنيع والتصدير، ما دامت الإرادة وعناصر النجاح والتفوق قد توافرت.

بندر مغرم الشهري

الرئيسية/ المملكة

اعلان
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا
سبق

وفق خطة موضوعة بدقة، وآجال محددة، تمضي السعودية في طريقها نحو توطين صناعاتها العسكرية، وتطوير منظومتها الدفاعية لامتلاك القدرة على توفير احتياجاتها من معدات عسكرية حديثة، يتم تصنيعها بأيدٍ سعودية داخل البلاد؛ وذلك لتحقيق عدد من الأهداف، في مقدمتها تعزيز قدراتها العسكرية والصناعية، واستقلالية قرارها الاستراتيجي، وتجنُّب الوقوع تحت عواقب التغيُّر في المواقف السياسية الدولية؛ إذ اعتادت معظم الدول الكبرى التي تسيطر على تجارة السلاح في العالم ممارسة نوع من الضغوط على الدول الأخرى، ووقف تصدير الأسلحة إليها؛ وذلك بهدف إملاء شروط سياسية واقتصادية معيَّنة، بل إن بعض الدول تتخذ من تصدير الأسلحة نوعًا من العقوبات التي تفرضها على كل دولة تحاول الاستقلال بقرارها، والابتعاد به عن المساومات ومحاولات الابتزاز.

من الأهداف الأخرى التي تسعى السعودية لتحقيقها من توطين صناعة الأسلحة في الداخل إنتاج فائض للتصدير، يُتوقَّع -حسب الخطط- أن يسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 14 مليار ريال، وتوطين التقنية، وإيجاد ما لا يقل عن 100 ألف من الفرص الوظيفية المتميزة لشباب وفتيات الوطن، وفق ما جاءت به رؤية السعودية 2030 التي كان من أوائل مخرجاتها إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية التي تأسست في 2017، واستطاعت بنهاية العام الماضي، وخلال ثلاث سنوات فقط من تأسيسها، رفع نسبة توطين صناعة الأسلحة من 2 % إلى 8 %، وتعمل جاهدة لبلوغ نسبة 50 % في عام 2030.

وشهدت مشاركة السعودية في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) الذي أُقيم في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 14 – 17 سبتمبر الماضي عرضًا للعديد من المنتجات التي تم تصنيعها في السعودية، مثل المعدات الثقيلة والذخائر من العيارَيْن الثقيل والخفيف، والقنابل اليدوية وذخائر الدبابات، وأنظمة التسليح عن بُعد، وأنظمة راجمات الصواريخ والأنظمة المضادة للطائرات، وغيرها؛ وهو ما يشير بوضوح إلى أن الهيئة وُلدت عملاقة. كما شهد المعرض حضورًا كبيرًا من المستثمرين الدوليين في قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية والأمنية، ولاسيما أن الجناح السعودي حمل شعار "استثمر في السعودية"، بمشاركة فاعلة من وزارة الاستثمار.

ومن المنتجات المحلية التي نالت إعجاب المشاركين في المعرض مدرعة (الدهناء) التي تم إنتاجها بأيدٍ سعودية؛ إذ تمت صناعتها بما يتوافق مع طبيعة السعودية وتضاريسها. كما تم تدشين أول زورق اعتراضي سريع من نوع (HIS32) ، الذي تم إنتاجه بالتعاون مع شركة MCN الفرنسية، إضافة إلى العمل على توطين أنظمة قتال السفن الإسبانية (Avante-2200)، والبدء في بناء قدرات لصناعة الطائرات المسيَّرة.

كثيرون كانوا يتساءلون في الماضي عن السبب في عدم وجود صناعات عسكرية متطورة في السعودية، التي جاء ترتيبها الرابع عالميًّا عام 2014 من حيث الإنفاق العسكري، والثالث عام 2015، لكن عند إقرار رؤية السعودية 2030 تم التركيز على تطوير هذه الصناعة؛ ليشهد هذا القطاع نشاطًا واسعًا وحراكًا متسارعًا لدعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة؛ لتكون رائدة في مجالها، ودعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالميًّا، مع فتح المجال للشركات المستثمرة من الخارج.

والسعودية، وإن كانت قد بدأت السير في طريق التصنيع العسكري مؤخرًا، فإنها قطعت خلال السنوات القليلة الماضية خطوات واسعة لاستدراك ما فاتها، ووضعت خطة عملية مُحكمة لتنفيذ أهدافها، تقوم على تشجيع البحث العلمي الذي هو أساس تحقيق أي نهضة وازدهار؛ لذلك تم رصد 10 مليارات ريال لأعمال البحث والتطوير، وأُقرت زيادة الإنفاق على هذا الجانب من 2 % إلى 4 % خلال السنوات العشر المقبلة، إضافة إلى 10 مليارات أخرى للإنفاق على الصناعات العسكرية. كما كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد بن عبدالعزيز العوهلي عن أن وجود خطة لاستثمار أكثر من 20 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

ولتبادل الخبرات والمعارف مع الدول المتطورة في الصناعات العسكرية، وتوطين التقنية الحديثة، تخطط السعودية لإقامة "معرض الدفاع العالمي" خلال الفترة من 6 – 9 مارس 2022 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وهو فعالية عالمية رائدة في مجالات الأمن والدفاع، وسيُعقد لأول مرة في السعودية؛ ليمثل إضافة نوعية ودفعة قوية لإنجاز الأهداف المنشودة.

لذلك فإن الوصفة السعودية لتطوير المنظومة العسكرية، التي تحتوي على الأسلوب العلمي والعملي، والسخاء الكبير، والتنظيم الدقيق، والمنهجية الواضحة، سوف تؤدي حتمًا لتحقيق النجاح؛ لنشهد بلادنا خلال السنوات المقبلة وهي تتبوأ المكانة اللائقة بها في مجال الصناعات العسكرية، وتتحول من إحدى كبرى الدول المستوردة إلى دولة رائدة على الصعيدَيْن الإقليمي والعالمي في التصنيع والتصدير، ما دامت الإرادة وعناصر النجاح والتفوق قد توافرت.

23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
11:31 PM

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري - الرياض
A A A
0
79

وفق خطة موضوعة بدقة، وآجال محددة، تمضي السعودية في طريقها نحو توطين صناعاتها العسكرية، وتطوير منظومتها الدفاعية لامتلاك القدرة على توفير احتياجاتها من معدات عسكرية حديثة، يتم تصنيعها بأيدٍ سعودية داخل البلاد؛ وذلك لتحقيق عدد من الأهداف، في مقدمتها تعزيز قدراتها العسكرية والصناعية، واستقلالية قرارها الاستراتيجي، وتجنُّب الوقوع تحت عواقب التغيُّر في المواقف السياسية الدولية؛ إذ اعتادت معظم الدول الكبرى التي تسيطر على تجارة السلاح في العالم ممارسة نوع من الضغوط على الدول الأخرى، ووقف تصدير الأسلحة إليها؛ وذلك بهدف إملاء شروط سياسية واقتصادية معيَّنة، بل إن بعض الدول تتخذ من تصدير الأسلحة نوعًا من العقوبات التي تفرضها على كل دولة تحاول الاستقلال بقرارها، والابتعاد به عن المساومات ومحاولات الابتزاز.

من الأهداف الأخرى التي تسعى السعودية لتحقيقها من توطين صناعة الأسلحة في الداخل إنتاج فائض للتصدير، يُتوقَّع -حسب الخطط- أن يسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 14 مليار ريال، وتوطين التقنية، وإيجاد ما لا يقل عن 100 ألف من الفرص الوظيفية المتميزة لشباب وفتيات الوطن، وفق ما جاءت به رؤية السعودية 2030 التي كان من أوائل مخرجاتها إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية التي تأسست في 2017، واستطاعت بنهاية العام الماضي، وخلال ثلاث سنوات فقط من تأسيسها، رفع نسبة توطين صناعة الأسلحة من 2 % إلى 8 %، وتعمل جاهدة لبلوغ نسبة 50 % في عام 2030.

وشهدت مشاركة السعودية في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) الذي أُقيم في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 14 – 17 سبتمبر الماضي عرضًا للعديد من المنتجات التي تم تصنيعها في السعودية، مثل المعدات الثقيلة والذخائر من العيارَيْن الثقيل والخفيف، والقنابل اليدوية وذخائر الدبابات، وأنظمة التسليح عن بُعد، وأنظمة راجمات الصواريخ والأنظمة المضادة للطائرات، وغيرها؛ وهو ما يشير بوضوح إلى أن الهيئة وُلدت عملاقة. كما شهد المعرض حضورًا كبيرًا من المستثمرين الدوليين في قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية والأمنية، ولاسيما أن الجناح السعودي حمل شعار "استثمر في السعودية"، بمشاركة فاعلة من وزارة الاستثمار.

ومن المنتجات المحلية التي نالت إعجاب المشاركين في المعرض مدرعة (الدهناء) التي تم إنتاجها بأيدٍ سعودية؛ إذ تمت صناعتها بما يتوافق مع طبيعة السعودية وتضاريسها. كما تم تدشين أول زورق اعتراضي سريع من نوع (HIS32) ، الذي تم إنتاجه بالتعاون مع شركة MCN الفرنسية، إضافة إلى العمل على توطين أنظمة قتال السفن الإسبانية (Avante-2200)، والبدء في بناء قدرات لصناعة الطائرات المسيَّرة.

كثيرون كانوا يتساءلون في الماضي عن السبب في عدم وجود صناعات عسكرية متطورة في السعودية، التي جاء ترتيبها الرابع عالميًّا عام 2014 من حيث الإنفاق العسكري، والثالث عام 2015، لكن عند إقرار رؤية السعودية 2030 تم التركيز على تطوير هذه الصناعة؛ ليشهد هذا القطاع نشاطًا واسعًا وحراكًا متسارعًا لدعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة؛ لتكون رائدة في مجالها، ودعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالميًّا، مع فتح المجال للشركات المستثمرة من الخارج.

والسعودية، وإن كانت قد بدأت السير في طريق التصنيع العسكري مؤخرًا، فإنها قطعت خلال السنوات القليلة الماضية خطوات واسعة لاستدراك ما فاتها، ووضعت خطة عملية مُحكمة لتنفيذ أهدافها، تقوم على تشجيع البحث العلمي الذي هو أساس تحقيق أي نهضة وازدهار؛ لذلك تم رصد 10 مليارات ريال لأعمال البحث والتطوير، وأُقرت زيادة الإنفاق على هذا الجانب من 2 % إلى 4 % خلال السنوات العشر المقبلة، إضافة إلى 10 مليارات أخرى للإنفاق على الصناعات العسكرية. كما كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد بن عبدالعزيز العوهلي عن أن وجود خطة لاستثمار أكثر من 20 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

ولتبادل الخبرات والمعارف مع الدول المتطورة في الصناعات العسكرية، وتوطين التقنية الحديثة، تخطط السعودية لإقامة "معرض الدفاع العالمي" خلال الفترة من 6 – 9 مارس 2022 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وهو فعالية عالمية رائدة في مجالات الأمن والدفاع، وسيُعقد لأول مرة في السعودية؛ ليمثل إضافة نوعية ودفعة قوية لإنجاز الأهداف المنشودة.

لذلك فإن الوصفة السعودية لتطوير المنظومة العسكرية، التي تحتوي على الأسلوب العلمي والعملي، والسخاء الكبير، والتنظيم الدقيق، والمنهجية الواضحة، سوف تؤدي حتمًا لتحقيق النجاح؛ لنشهد بلادنا خلال السنوات المقبلة وهي تتبوأ المكانة اللائقة بها في مجال الصناعات العسكرية، وتتحول من إحدى كبرى الدول المستوردة إلى دولة رائدة على الصعيدَيْن الإقليمي والعالمي في التصنيع والتصدير، ما دامت الإرادة وعناصر النجاح والتفوق قد توافرت.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,433
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,700
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,989
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,089

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة