جدة.. عملية منظار تُنهي معاناة طفلة من الصداع بمستشفى الملك عبدالعزيز

استغرقت 3 ساعات.. كانت تعاني من انسداد شديد في الأنف وبروز في العين

بفضل الله، نجح فريق طبي متخصص في جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إجراء عملية جراحية عن طريق المنظار لتنظيف الجيوب الأنفية وفتحها لطفلة سعودية في الحادية عشرة من عمرها.

وحضرت الطفلة للمستشفى وهي تعاني من انسداد شديد في الأنف، وصداع، وبروز في منطقة العين اليمنى.. وبعد إجراء الأشعة وجميع الفحوصات اللازمة، أظهرت وجود لحميات وفطريات في الجيوب الأنفية؛ حيث كانت الفطريات ضاغطة على العين وقاع الجمجمة؛ مما دعا الفريق الطبي إلى إجراء عملية جراحية عن طريق المنظار لتنظيف الجيوب الأنفية وفتحها، في عملية استغرقت ٣ ساعات، تكللت بالنجاح والحمد لله، وتتمتع الطفلة حاليًا بوضع مستقر وتم خروجها من المستشفى بكامل صحتها.