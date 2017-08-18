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طوق أمني ورفع آثار .. فيديو لواقعة الاعتداء الناري على سعوديين بتركيا

أصيب أحدهم وسُرقت أمتعتهم والسفارة واصلت تنبيهاتها بتحذيرها السادس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لواقعة اعتداء مجهولين بالسلاح الناري على مواطنين في إسطنبول التركية، وإصابة أحدهم بطلق ناري وسرقة أمتعتهم.

ويظهر في الفيديو متجر "الكافي" الذي شهد الجريمة، ورجال أمن يرفعون شواهد الحادثة ويوثقونها بالكاميرات بعد أن ضربوا طوقاً حول الموقع.

وكانت السفارة السعودية في تركيا، قد نشرت تحذيراً أمس، هو السادس من نوعه، والتي دعت فيه المواطنين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم ارتياد المناطق غير الآمنة، والتواصل معها حين وجود أي طارئ.

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طوق أمني ورفع آثار .. فيديو لواقعة الاعتداء الناري على سعوديين بتركيا
سبق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لواقعة اعتداء مجهولين بالسلاح الناري على مواطنين في إسطنبول التركية، وإصابة أحدهم بطلق ناري وسرقة أمتعتهم.

ويظهر في الفيديو متجر "الكافي" الذي شهد الجريمة، ورجال أمن يرفعون شواهد الحادثة ويوثقونها بالكاميرات بعد أن ضربوا طوقاً حول الموقع.

وكانت السفارة السعودية في تركيا، قد نشرت تحذيراً أمس، هو السادس من نوعه، والتي دعت فيه المواطنين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم ارتياد المناطق غير الآمنة، والتواصل معها حين وجود أي طارئ.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
11:45 AM

طوق أمني ورفع آثار .. فيديو لواقعة الاعتداء الناري على سعوديين بتركيا

أصيب أحدهم وسُرقت أمتعتهم والسفارة واصلت تنبيهاتها بتحذيرها السادس

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
3
3,838

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لواقعة اعتداء مجهولين بالسلاح الناري على مواطنين في إسطنبول التركية، وإصابة أحدهم بطلق ناري وسرقة أمتعتهم.

ويظهر في الفيديو متجر "الكافي" الذي شهد الجريمة، ورجال أمن يرفعون شواهد الحادثة ويوثقونها بالكاميرات بعد أن ضربوا طوقاً حول الموقع.

وكانت السفارة السعودية في تركيا، قد نشرت تحذيراً أمس، هو السادس من نوعه، والتي دعت فيه المواطنين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم ارتياد المناطق غير الآمنة، والتواصل معها حين وجود أي طارئ.

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