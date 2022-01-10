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قبل اللقاء المنتظر الأربعاء المقبل .. نفاد تذاكر "كلاسيكو العالم" بين الريال والبرشا

يقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض

أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الاثنين، عن نفاد تذاكر مباراة " كلاسيكو العالم " الذي يجمع ريال مدريد ونظيره برشلونة، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني، وذلك على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض " الدرة" .

وتضم هذه النسخة من البطولة أندية "ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، أتلتيك بيلباو"، بنظام المربع الذهبي.

الجدير بالذكر أن استضافة السعودية لمنافسات كأس السوبر الإسباني، تأتي ضمن مبادرة إقامة واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، التي تندرج تحت برنامج "جودة الحياة"، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قبل اللقاء المنتظر الأربعاء المقبل .. نفاد تذاكر "كلاسيكو العالم" بين الريال والبرشا
سبق

أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الاثنين، عن نفاد تذاكر مباراة " كلاسيكو العالم " الذي يجمع ريال مدريد ونظيره برشلونة، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني، وذلك على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض " الدرة" .

وتضم هذه النسخة من البطولة أندية "ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، أتلتيك بيلباو"، بنظام المربع الذهبي.

الجدير بالذكر أن استضافة السعودية لمنافسات كأس السوبر الإسباني، تأتي ضمن مبادرة إقامة واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، التي تندرج تحت برنامج "جودة الحياة"، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
06:10 PM

قبل اللقاء المنتظر الأربعاء المقبل .. نفاد تذاكر "كلاسيكو العالم" بين الريال والبرشا

يقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الاثنين، عن نفاد تذاكر مباراة " كلاسيكو العالم " الذي يجمع ريال مدريد ونظيره برشلونة، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني، وذلك على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض " الدرة" .

وتضم هذه النسخة من البطولة أندية "ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، أتلتيك بيلباو"، بنظام المربع الذهبي.

الجدير بالذكر أن استضافة السعودية لمنافسات كأس السوبر الإسباني، تأتي ضمن مبادرة إقامة واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، التي تندرج تحت برنامج "جودة الحياة"، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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