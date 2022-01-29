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"اللعب بالنار".. الصين تهدّد بنزاع مسلح مع أمريكا وتحدّد السبب

اجتماع نائب رئيس أركان تايوان والدعم والتشجيع دفعها للتعليق

قال تشين غانغ؛ السفير الصيني في واشنطن، في مقابلة مع محطة الإذاعة الأمريكية NPR، إن دعم الأمريكيين إدارة تايوان في سعيها للاستقلال، يهدّد بنزاعٍ مسلحٍ بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف السفير: "إذا واصلت سلطات تايوان، بتشجيعٍ من الولايات المتحدة، السير على طريق الاستقلال، فمن المرجّح أن يدفع ذلك بالصين والولايات المتحدة، إلى نزاعٍ مسلح"، بحسب "روسيا اليوم".

في وقتٍ سابقٍ، قالت تشو فنغ ليان؛ المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة في الصين، في تعليقها على اجتماع نائب رئيس أركان تايوان وليام لاي؛ مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس؛ في هندوراس، إن الصين تحث الولايات المتحدة على التوقف عن اللعب بالنار بشأن قضية تايوان.

وانقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة الصينية المركزية في بكين، والجزيرة التابعة لها عام 1949، بعد هزيمة قوات تشيانج كاي شيك في الحرب الأهلية، وانتقاله إلى تايوان.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"اللعب بالنار".. الصين تهدّد بنزاع مسلح مع أمريكا وتحدّد السبب
سبق

قال تشين غانغ؛ السفير الصيني في واشنطن، في مقابلة مع محطة الإذاعة الأمريكية NPR، إن دعم الأمريكيين إدارة تايوان في سعيها للاستقلال، يهدّد بنزاعٍ مسلحٍ بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف السفير: "إذا واصلت سلطات تايوان، بتشجيعٍ من الولايات المتحدة، السير على طريق الاستقلال، فمن المرجّح أن يدفع ذلك بالصين والولايات المتحدة، إلى نزاعٍ مسلح"، بحسب "روسيا اليوم".

في وقتٍ سابقٍ، قالت تشو فنغ ليان؛ المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة في الصين، في تعليقها على اجتماع نائب رئيس أركان تايوان وليام لاي؛ مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس؛ في هندوراس، إن الصين تحث الولايات المتحدة على التوقف عن اللعب بالنار بشأن قضية تايوان.

وانقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة الصينية المركزية في بكين، والجزيرة التابعة لها عام 1949، بعد هزيمة قوات تشيانج كاي شيك في الحرب الأهلية، وانتقاله إلى تايوان.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
10:58 AM

"اللعب بالنار".. الصين تهدّد بنزاع مسلح مع أمريكا وتحدّد السبب

اجتماع نائب رئيس أركان تايوان والدعم والتشجيع دفعها للتعليق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال تشين غانغ؛ السفير الصيني في واشنطن، في مقابلة مع محطة الإذاعة الأمريكية NPR، إن دعم الأمريكيين إدارة تايوان في سعيها للاستقلال، يهدّد بنزاعٍ مسلحٍ بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف السفير: "إذا واصلت سلطات تايوان، بتشجيعٍ من الولايات المتحدة، السير على طريق الاستقلال، فمن المرجّح أن يدفع ذلك بالصين والولايات المتحدة، إلى نزاعٍ مسلح"، بحسب "روسيا اليوم".

في وقتٍ سابقٍ، قالت تشو فنغ ليان؛ المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة في الصين، في تعليقها على اجتماع نائب رئيس أركان تايوان وليام لاي؛ مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس؛ في هندوراس، إن الصين تحث الولايات المتحدة على التوقف عن اللعب بالنار بشأن قضية تايوان.

وانقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة الصينية المركزية في بكين، والجزيرة التابعة لها عام 1949، بعد هزيمة قوات تشيانج كاي شيك في الحرب الأهلية، وانتقاله إلى تايوان.

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