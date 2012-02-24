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أمير الرياض يدشن فعالية "المشي صحة"

تنظمها "إعلاميون" ضمن مستهدفات الرؤية

دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، فعالية "المشي صحة" التي تنظمها جمعية "إعلاميون".

جاء ذلك خلال استقباله نائبَ رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز العيد، ومدير مشروع المشي صحة خالد الباز وأعضاء الفريق.

واستمع لشرح عن برنامج الفعالية التي تهدف إلى التشجيع على رياضة المشي وأهميتها لكل أفراد العائلة وانعكاساتها على الصحة العامة وكونها إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والصحية.

ونوه بالفعالية وبجهود القائمين عليها، مؤكداً دور المؤسسات في دعمها وإيصال رسالتها.

أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يدشن فعالية "المشي صحة"
سبق

دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، فعالية "المشي صحة" التي تنظمها جمعية "إعلاميون".

جاء ذلك خلال استقباله نائبَ رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز العيد، ومدير مشروع المشي صحة خالد الباز وأعضاء الفريق.

واستمع لشرح عن برنامج الفعالية التي تهدف إلى التشجيع على رياضة المشي وأهميتها لكل أفراد العائلة وانعكاساتها على الصحة العامة وكونها إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والصحية.

ونوه بالفعالية وبجهود القائمين عليها، مؤكداً دور المؤسسات في دعمها وإيصال رسالتها.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
02:51 PM

أمير الرياض يدشن فعالية "المشي صحة"

تنظمها "إعلاميون" ضمن مستهدفات الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، فعالية "المشي صحة" التي تنظمها جمعية "إعلاميون".

جاء ذلك خلال استقباله نائبَ رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز العيد، ومدير مشروع المشي صحة خالد الباز وأعضاء الفريق.

واستمع لشرح عن برنامج الفعالية التي تهدف إلى التشجيع على رياضة المشي وأهميتها لكل أفراد العائلة وانعكاساتها على الصحة العامة وكونها إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والصحية.

ونوه بالفعالية وبجهود القائمين عليها، مؤكداً دور المؤسسات في دعمها وإيصال رسالتها.

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