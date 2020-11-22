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إعادة ضخ المياه لتسعة أحياء بجدة بعد توقُّف خمسة أيام

بعد عزل خط المياه لإكمال جسر "الستين" مع صاري

أعلنت شركة المياه الوطنية إعادة الضخ للمياه في 9 أحياء بعد انتهاء أعمال عزل خط المياه لإكمال أعمال جسر تقاطع طريق الملك فهد "الستين" مع طريق صاري.

وبيّنت الشركة عبر حسابها بموقع التواصل "تويتر" أنه تمت "إعادة الضخ المستمر للمياه بأحياء الفيصلية والروضة والسلامة والنعيم والمحمدية والزهراء والنهضة والخالدية والبوادي، وذلك بعد توقف منذ الاثنين الماضي لمدة خمسة أيام، تم خلالها الانتهاء من أعمال عزل المياه لإكمال جسر تقاطع طريق الملك فهد (الستين) مع طريق صاري".

شركة المياه الوطنية جدة انقطاع المياه

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعادة ضخ المياه لتسعة أحياء بجدة بعد توقُّف خمسة أيام
سبق

أعلنت شركة المياه الوطنية إعادة الضخ للمياه في 9 أحياء بعد انتهاء أعمال عزل خط المياه لإكمال أعمال جسر تقاطع طريق الملك فهد "الستين" مع طريق صاري.

وبيّنت الشركة عبر حسابها بموقع التواصل "تويتر" أنه تمت "إعادة الضخ المستمر للمياه بأحياء الفيصلية والروضة والسلامة والنعيم والمحمدية والزهراء والنهضة والخالدية والبوادي، وذلك بعد توقف منذ الاثنين الماضي لمدة خمسة أيام، تم خلالها الانتهاء من أعمال عزل المياه لإكمال جسر تقاطع طريق الملك فهد (الستين) مع طريق صاري".

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
01:39 AM

إعادة ضخ المياه لتسعة أحياء بجدة بعد توقُّف خمسة أيام

بعد عزل خط المياه لإكمال جسر "الستين" مع صاري

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سعود الدعجاني - جدة
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أعلنت شركة المياه الوطنية إعادة الضخ للمياه في 9 أحياء بعد انتهاء أعمال عزل خط المياه لإكمال أعمال جسر تقاطع طريق الملك فهد "الستين" مع طريق صاري.

وبيّنت الشركة عبر حسابها بموقع التواصل "تويتر" أنه تمت "إعادة الضخ المستمر للمياه بأحياء الفيصلية والروضة والسلامة والنعيم والمحمدية والزهراء والنهضة والخالدية والبوادي، وذلك بعد توقف منذ الاثنين الماضي لمدة خمسة أيام، تم خلالها الانتهاء من أعمال عزل المياه لإكمال جسر تقاطع طريق الملك فهد (الستين) مع طريق صاري".

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