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"الصحة": تسجيل 384 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 309 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة" تُدشن خدمة التطعيم بلقاح كورونا للمرضى في منازلهم

من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في كافة مناطق المملكة

أعلنت الصحة عن تدشين خدمة التطعيم بلقاح كورونا للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في كافة مناطق المملكة، وذلك تواصلاً لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا.
وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (384) حالة مؤكدة وتعافي( 309) حالات فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2651) منها (509) حالات حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (379092) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (369922) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (5) حالات وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6519) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (52737) فحصًا مخبريًا جديدًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تُدشن خدمة التطعيم بلقاح كورونا للمرضى في منازلهم
سبق

أعلنت الصحة عن تدشين خدمة التطعيم بلقاح كورونا للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في كافة مناطق المملكة، وذلك تواصلاً لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا.
وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (384) حالة مؤكدة وتعافي( 309) حالات فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2651) منها (509) حالات حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (379092) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (369922) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (5) حالات وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6519) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (52737) فحصًا مخبريًا جديدًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

05 مارس 2021 - 21 رجب 1442
03:46 PM

"الصحة" تُدشن خدمة التطعيم بلقاح كورونا للمرضى في منازلهم

من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في كافة مناطق المملكة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
1,733

أعلنت الصحة عن تدشين خدمة التطعيم بلقاح كورونا للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في كافة مناطق المملكة، وذلك تواصلاً لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا.
وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (384) حالة مؤكدة وتعافي( 309) حالات فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2651) منها (509) حالات حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (379092) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (369922) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (5) حالات وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6519) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (52737) فحصًا مخبريًا جديدًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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