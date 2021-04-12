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‏⁧‫الديوان الملكي‬⁩: المحكمة العليا تعلن غدًا الثلاثاء أول أيام شهر ⁧‫رمضان ‬⁩المبارك

بعد منع عقد الجلسة.. البرلمان الصومالي يمدد فترة الرئيس المنتهية ولايته لمدة عامين

حصل على 149 صوتاً مقابل رفض نائب وامتناع 3 عن التأييد

أعلن رئيس البرلمان الصومالي محمد مرسال شيخ أن الغرفة الأدنى في البرلمان صوتت، اليوم الاثنين، لصالح تمديد فترة الرئيس محمد عبدالله فرماجو عامين؛ وذلك للسماح للبلد الإفريقي بالتحضير لإجراء انتخابات مباشرة.

وبيّن أن 149 نائباً صوّتوا بالموافقة على الاقتراح، الذي رفضه نائب واحد، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وفقاً لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد منع عقد الجلسة.. البرلمان الصومالي يمدد فترة الرئيس المنتهية ولايته لمدة عامين
سبق

أعلن رئيس البرلمان الصومالي محمد مرسال شيخ أن الغرفة الأدنى في البرلمان صوتت، اليوم الاثنين، لصالح تمديد فترة الرئيس محمد عبدالله فرماجو عامين؛ وذلك للسماح للبلد الإفريقي بالتحضير لإجراء انتخابات مباشرة.

وبيّن أن 149 نائباً صوّتوا بالموافقة على الاقتراح، الذي رفضه نائب واحد، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وفقاً لـ"رويترز".

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
07:12 PM

بعد منع عقد الجلسة.. البرلمان الصومالي يمدد فترة الرئيس المنتهية ولايته لمدة عامين

حصل على 149 صوتاً مقابل رفض نائب وامتناع 3 عن التأييد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس البرلمان الصومالي محمد مرسال شيخ أن الغرفة الأدنى في البرلمان صوتت، اليوم الاثنين، لصالح تمديد فترة الرئيس محمد عبدالله فرماجو عامين؛ وذلك للسماح للبلد الإفريقي بالتحضير لإجراء انتخابات مباشرة.

وبيّن أن 149 نائباً صوّتوا بالموافقة على الاقتراح، الذي رفضه نائب واحد، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وفقاً لـ"رويترز".

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