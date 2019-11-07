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"الحصيني": جهّزوا الملابس الشتوية.. "الماطرة" تبدأ الليلة

قال: أجواء باردة وانخفاض للحرارة ما بين أربع وست درجات

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني أن الحالة الماطرة الجديدة تبدأ من ليلة الجمعة، وتستمر حتى الثلاثاء، وتشمل عدة مناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": توقعات الأمطار للحالة الممطرة من ليلة الجمعة 3/ 10 إلى الثلاثاء 15/ 3/ 1441هـ -بإذن الله- على أجزاء من مكة، والمدينة، والرياض، والشرقية، والقصيم، والشمالية، والجوف، وتبوك، والباحة، وعسير، وجازان، والبحرين، وقطر، والإمارات، وعمان. الأمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد ورياح.

وأضاف: حائل تشملها الحالة الممطرة، وهي في قلب الحالة إن شاء الله، وسيكون هناك متابعة للحالة الممطرة كل يوم بيومه إن شاء الله.

وتابع: تعتبر الحالة الممطرة ثاني حالة ممطرة منذ دخول #الوسم لهذا العام ١٤٤١هـ، ومتوقع أن يرافق الحالة أجواء باردة، ومتوقع انخفاض الحرارة ما بين أربع وست درجات مئوية، وبالتالي أنصح بتجهيز الملابس الشتوية خاصةً في الليل.

حالة الطقس الأرصاد الماطرة أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني": جهّزوا الملابس الشتوية.. "الماطرة" تبدأ الليلة
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني أن الحالة الماطرة الجديدة تبدأ من ليلة الجمعة، وتستمر حتى الثلاثاء، وتشمل عدة مناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": توقعات الأمطار للحالة الممطرة من ليلة الجمعة 3/ 10 إلى الثلاثاء 15/ 3/ 1441هـ -بإذن الله- على أجزاء من مكة، والمدينة، والرياض، والشرقية، والقصيم، والشمالية، والجوف، وتبوك، والباحة، وعسير، وجازان، والبحرين، وقطر، والإمارات، وعمان. الأمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد ورياح.

وأضاف: حائل تشملها الحالة الممطرة، وهي في قلب الحالة إن شاء الله، وسيكون هناك متابعة للحالة الممطرة كل يوم بيومه إن شاء الله.

وتابع: تعتبر الحالة الممطرة ثاني حالة ممطرة منذ دخول #الوسم لهذا العام ١٤٤١هـ، ومتوقع أن يرافق الحالة أجواء باردة، ومتوقع انخفاض الحرارة ما بين أربع وست درجات مئوية، وبالتالي أنصح بتجهيز الملابس الشتوية خاصةً في الليل.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
10:15 AM

"الحصيني": جهّزوا الملابس الشتوية.. "الماطرة" تبدأ الليلة

قال: أجواء باردة وانخفاض للحرارة ما بين أربع وست درجات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني أن الحالة الماطرة الجديدة تبدأ من ليلة الجمعة، وتستمر حتى الثلاثاء، وتشمل عدة مناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": توقعات الأمطار للحالة الممطرة من ليلة الجمعة 3/ 10 إلى الثلاثاء 15/ 3/ 1441هـ -بإذن الله- على أجزاء من مكة، والمدينة، والرياض، والشرقية، والقصيم، والشمالية، والجوف، وتبوك، والباحة، وعسير، وجازان، والبحرين، وقطر، والإمارات، وعمان. الأمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد ورياح.

وأضاف: حائل تشملها الحالة الممطرة، وهي في قلب الحالة إن شاء الله، وسيكون هناك متابعة للحالة الممطرة كل يوم بيومه إن شاء الله.

وتابع: تعتبر الحالة الممطرة ثاني حالة ممطرة منذ دخول #الوسم لهذا العام ١٤٤١هـ، ومتوقع أن يرافق الحالة أجواء باردة، ومتوقع انخفاض الحرارة ما بين أربع وست درجات مئوية، وبالتالي أنصح بتجهيز الملابس الشتوية خاصةً في الليل.

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