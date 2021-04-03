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العملاق الأمريكي "Vice Media Group" يفتتح أول مكتب في السعودية

تعد من كبريات الشركات الإعلامية حول العالم وتنتج يوميًّا مئات المقاطع والصور

أعلن العملاق الإعلامي الأمريكي "Vice Media Group" عن افتتاح أول مكتب له في السعودية في العاصمة الرياض.

ووفقًا لمجلة "هوليوود ريبورتر" الأمريكية فإن الشركة الأمريكية الشهيرة التي تملك 35 مكتبًا حول العالم ستركز أعمالها في السعودية بشكل أكبر على العروض التجارية.

وقال جيسون ليفي نائب الرئيس للشركة: إن التوسع إلى السعودية أمر طبيعي بالنظر إلى ثقافة الشباب المتفتحة والقوية في ذلك الجزء من العالم، مشيرًا إلى أنهم سيتعاونون مع مجموعة نشر سعودية لإعداد برنامج تدريبي للمبدعين السعوديين.

يشار إلى أن شركة "Vice Media Group" تعد من كبريات الشركات الإعلامية حول العالم، وتنتج يوميًّا مئات المقاطع والصور، وتعمل في الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وتساهم في تقديم مئات المحتويات الرقمية والأفكار على التلفزيون وفي الإذاعات والمواقع الإلكترونية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العملاق الأمريكي "Vice Media Group" يفتتح أول مكتب في السعودية
سبق

أعلن العملاق الإعلامي الأمريكي "Vice Media Group" عن افتتاح أول مكتب له في السعودية في العاصمة الرياض.

ووفقًا لمجلة "هوليوود ريبورتر" الأمريكية فإن الشركة الأمريكية الشهيرة التي تملك 35 مكتبًا حول العالم ستركز أعمالها في السعودية بشكل أكبر على العروض التجارية.

وقال جيسون ليفي نائب الرئيس للشركة: إن التوسع إلى السعودية أمر طبيعي بالنظر إلى ثقافة الشباب المتفتحة والقوية في ذلك الجزء من العالم، مشيرًا إلى أنهم سيتعاونون مع مجموعة نشر سعودية لإعداد برنامج تدريبي للمبدعين السعوديين.

يشار إلى أن شركة "Vice Media Group" تعد من كبريات الشركات الإعلامية حول العالم، وتنتج يوميًّا مئات المقاطع والصور، وتعمل في الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وتساهم في تقديم مئات المحتويات الرقمية والأفكار على التلفزيون وفي الإذاعات والمواقع الإلكترونية.

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
10:55 AM

العملاق الأمريكي "Vice Media Group" يفتتح أول مكتب في السعودية

تعد من كبريات الشركات الإعلامية حول العالم وتنتج يوميًّا مئات المقاطع والصور

A A A
خالد علي - الرياض
3
10,286

أعلن العملاق الإعلامي الأمريكي "Vice Media Group" عن افتتاح أول مكتب له في السعودية في العاصمة الرياض.

ووفقًا لمجلة "هوليوود ريبورتر" الأمريكية فإن الشركة الأمريكية الشهيرة التي تملك 35 مكتبًا حول العالم ستركز أعمالها في السعودية بشكل أكبر على العروض التجارية.

وقال جيسون ليفي نائب الرئيس للشركة: إن التوسع إلى السعودية أمر طبيعي بالنظر إلى ثقافة الشباب المتفتحة والقوية في ذلك الجزء من العالم، مشيرًا إلى أنهم سيتعاونون مع مجموعة نشر سعودية لإعداد برنامج تدريبي للمبدعين السعوديين.

يشار إلى أن شركة "Vice Media Group" تعد من كبريات الشركات الإعلامية حول العالم، وتنتج يوميًّا مئات المقاطع والصور، وتعمل في الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وتساهم في تقديم مئات المحتويات الرقمية والأفكار على التلفزيون وفي الإذاعات والمواقع الإلكترونية.

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