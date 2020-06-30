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انطلاق الدورة الصيفية المكثّفة لحفظ ومراجعة القرآن برئاسة الحرمين

تشمل "القاعدة النورانية وتصحيح التلاوة والإتقان والحفظ والضبط"

تطلق الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، غداً، فعاليات الدورة الصيفية المكثّفة لحفظ ومراجعة القرآن الكريم، عبر مقرأة الحرمين الإلكترونية عن بُعد والتي تستمر حتى نهاية الشهر الحالي.

وقال مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام غازي الذبياني: التقديم سيكون عبر الرابط https://cutt.us/dawrsif.

وأضاف: الفئة المستهدفة هم الطلاب الراغبون في الاستزادة في حفظ ومراجعة القرآن تعلماً وتعليماً.

وأوضح أن الدورة ستكون عبر عدة مسارات، هي: "القاعدة النورانية، وتصحيح التلاوة، والإتقان، والحفظ، والضبط، والمراجعة".

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق الدورة الصيفية المكثّفة لحفظ ومراجعة القرآن برئاسة الحرمين
سبق

تطلق الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، غداً، فعاليات الدورة الصيفية المكثّفة لحفظ ومراجعة القرآن الكريم، عبر مقرأة الحرمين الإلكترونية عن بُعد والتي تستمر حتى نهاية الشهر الحالي.

وقال مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام غازي الذبياني: التقديم سيكون عبر الرابط https://cutt.us/dawrsif.

وأضاف: الفئة المستهدفة هم الطلاب الراغبون في الاستزادة في حفظ ومراجعة القرآن تعلماً وتعليماً.

وأوضح أن الدورة ستكون عبر عدة مسارات، هي: "القاعدة النورانية، وتصحيح التلاوة، والإتقان، والحفظ، والضبط، والمراجعة".

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
01:45 PM

انطلاق الدورة الصيفية المكثّفة لحفظ ومراجعة القرآن برئاسة الحرمين

تشمل "القاعدة النورانية وتصحيح التلاوة والإتقان والحفظ والضبط"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تطلق الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، غداً، فعاليات الدورة الصيفية المكثّفة لحفظ ومراجعة القرآن الكريم، عبر مقرأة الحرمين الإلكترونية عن بُعد والتي تستمر حتى نهاية الشهر الحالي.

وقال مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام غازي الذبياني: التقديم سيكون عبر الرابط https://cutt.us/dawrsif.

وأضاف: الفئة المستهدفة هم الطلاب الراغبون في الاستزادة في حفظ ومراجعة القرآن تعلماً وتعليماً.

وأوضح أن الدورة ستكون عبر عدة مسارات، هي: "القاعدة النورانية، وتصحيح التلاوة، والإتقان، والحفظ، والضبط، والمراجعة".

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