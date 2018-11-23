وسط حضور وتنظيم مميز.. الجماهير تتوافد لملعب الملك فهد مبكرًا

لمشاهدة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وبوهانج

وسط تنظيم مميز من قبل إدارة ملعب الملك فهد الدولي بالرياض "الدرة"، بدأت جماهير الهلال السعودي في التوافد إلى الملعب، وأخذ مكانها في المدرجات؛ استعدادًا لمؤازرة ممثل الوطن الهلال أمام نظيره بوهانج الكوري، مساء اليوم الثلاثاء، في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

وتم استقبال الجماهير عند بوابات الملعب؛ حيث تم الدخول عند الثالثة عصرًا بشكل منظم ووفق الاحترازات المطلوبة مسبقًا.