النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 38 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 32 خلال الـ24 ساعة الماضية

وسط حضور وتنظيم مميز.. الجماهير تتوافد لملعب الملك فهد مبكرًا

لمشاهدة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وبوهانج

وسط تنظيم مميز من قبل إدارة ملعب الملك فهد الدولي بالرياض "الدرة"، بدأت جماهير الهلال السعودي في التوافد إلى الملعب، وأخذ مكانها في المدرجات؛ استعدادًا لمؤازرة ممثل الوطن الهلال أمام نظيره بوهانج الكوري، مساء اليوم الثلاثاء، في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

وتم استقبال الجماهير عند بوابات الملعب؛ حيث تم الدخول عند الثالثة عصرًا بشكل منظم ووفق الاحترازات المطلوبة مسبقًا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
وسط حضور وتنظيم مميز.. الجماهير تتوافد لملعب الملك فهد مبكرًا
سبق

وسط تنظيم مميز من قبل إدارة ملعب الملك فهد الدولي بالرياض "الدرة"، بدأت جماهير الهلال السعودي في التوافد إلى الملعب، وأخذ مكانها في المدرجات؛ استعدادًا لمؤازرة ممثل الوطن الهلال أمام نظيره بوهانج الكوري، مساء اليوم الثلاثاء، في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

وتم استقبال الجماهير عند بوابات الملعب؛ حيث تم الدخول عند الثالثة عصرًا بشكل منظم ووفق الاحترازات المطلوبة مسبقًا.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
04:06 PM
اخر تعديل
23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
04:32 PM

وسط حضور وتنظيم مميز.. الجماهير تتوافد لملعب الملك فهد مبكرًا

لمشاهدة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وبوهانج

A A A
أحمد سرور - الرياض
1
797

وسط تنظيم مميز من قبل إدارة ملعب الملك فهد الدولي بالرياض "الدرة"، بدأت جماهير الهلال السعودي في التوافد إلى الملعب، وأخذ مكانها في المدرجات؛ استعدادًا لمؤازرة ممثل الوطن الهلال أمام نظيره بوهانج الكوري، مساء اليوم الثلاثاء، في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

وتم استقبال الجماهير عند بوابات الملعب؛ حيث تم الدخول عند الثالثة عصرًا بشكل منظم ووفق الاحترازات المطلوبة مسبقًا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,790
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,310
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,229
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,270

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة