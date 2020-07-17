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جريمة غامضة تهز الأحساء.. نحر 4 فتيات وانتحار شاب من أسرة واحدة في غياب الوالدين!

شرطة "الشرقية": شبهة جنائية في القضية وجار التحقيق لكشف ملابساتها

هزّت جريمة غامضة بلدة الشعبة بالأحساء، حيث شهد أحد منازلها مقتل خمسة أشخاص من أسرة واحدة نحراً بالسكين في ظل غياب الوالدين عن المنزل وفقا لشهود عيان!

وعرضت نشرة أخبار التاسعة على قناة mbc أمس القصة الكاملة مع الإعلامي عوض الفياض، حيث أوضح أحد الأهالي أن البلدة شهدت مقتل أربع فتيات يناهز عمر أكبرهن 22 عاما، فيما أصغرهن في المرحلة الابتدائية، إضافة إلى شقيقهم الأكبر!

وأضاف آخر أن الجريمة البشعة وقعت تقريبا قبل صلاة المغرب، مشيرا بأن الجيران لم يسمعوا شيئا عنها مطلقا، وقد تفاجئوا بوجود الدوريات الأمنية!

وأكد أحد سكان البلدة أن الجريمة هزّت كيانهم، وخيّم على الأهالي حزن لا يوصف!‏

وعلى الرغم من التّكهّنات حول هوية الجاني، إلا أن الجهات الأمنية كثّفت تحقيقاتها منذ مساء أمس، فيما تدور الاتهامات حول شقيق الضحايا الذي قضى هو الآخر منتحرا!

يذكر أن بلدة الشعبة بالأحساء فجعت العام الماضي (فبراير 2019) بنحر أحد الأطفال!

من جهة أخرى، صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء باشرت بلاغا عن وفاة شاب وأربع فتيات من أسرة واحدة، بمنزلهم بقرية الشعبة (تتراوح أعمارهم بين 14 و19 عاماً )، مساء يوم الأربعاء الموافق 1441/11/24هـ ، وذلك بعد عثور والدهم عليهم وقد فارقوا الحياة، في شبهة جنائية.

وأشار بأنه تم استكمال الإجراءات النظامية للتحقيق في القضية وكشف ملابساتها.

شرطة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جريمة غامضة تهز الأحساء.. نحر 4 فتيات وانتحار شاب من أسرة واحدة في غياب الوالدين!
سبق

هزّت جريمة غامضة بلدة الشعبة بالأحساء، حيث شهد أحد منازلها مقتل خمسة أشخاص من أسرة واحدة نحراً بالسكين في ظل غياب الوالدين عن المنزل وفقا لشهود عيان!

وعرضت نشرة أخبار التاسعة على قناة mbc أمس القصة الكاملة مع الإعلامي عوض الفياض، حيث أوضح أحد الأهالي أن البلدة شهدت مقتل أربع فتيات يناهز عمر أكبرهن 22 عاما، فيما أصغرهن في المرحلة الابتدائية، إضافة إلى شقيقهم الأكبر!

وأضاف آخر أن الجريمة البشعة وقعت تقريبا قبل صلاة المغرب، مشيرا بأن الجيران لم يسمعوا شيئا عنها مطلقا، وقد تفاجئوا بوجود الدوريات الأمنية!

وأكد أحد سكان البلدة أن الجريمة هزّت كيانهم، وخيّم على الأهالي حزن لا يوصف!‏

وعلى الرغم من التّكهّنات حول هوية الجاني، إلا أن الجهات الأمنية كثّفت تحقيقاتها منذ مساء أمس، فيما تدور الاتهامات حول شقيق الضحايا الذي قضى هو الآخر منتحرا!

يذكر أن بلدة الشعبة بالأحساء فجعت العام الماضي (فبراير 2019) بنحر أحد الأطفال!

من جهة أخرى، صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء باشرت بلاغا عن وفاة شاب وأربع فتيات من أسرة واحدة، بمنزلهم بقرية الشعبة (تتراوح أعمارهم بين 14 و19 عاماً )، مساء يوم الأربعاء الموافق 1441/11/24هـ ، وذلك بعد عثور والدهم عليهم وقد فارقوا الحياة، في شبهة جنائية.

وأشار بأنه تم استكمال الإجراءات النظامية للتحقيق في القضية وكشف ملابساتها.

17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
01:19 AM
اخر تعديل
17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
02:33 AM

جريمة غامضة تهز الأحساء.. نحر 4 فتيات وانتحار شاب من أسرة واحدة في غياب الوالدين!

شرطة "الشرقية": شبهة جنائية في القضية وجار التحقيق لكشف ملابساتها

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
13
23,593

هزّت جريمة غامضة بلدة الشعبة بالأحساء، حيث شهد أحد منازلها مقتل خمسة أشخاص من أسرة واحدة نحراً بالسكين في ظل غياب الوالدين عن المنزل وفقا لشهود عيان!

وعرضت نشرة أخبار التاسعة على قناة mbc أمس القصة الكاملة مع الإعلامي عوض الفياض، حيث أوضح أحد الأهالي أن البلدة شهدت مقتل أربع فتيات يناهز عمر أكبرهن 22 عاما، فيما أصغرهن في المرحلة الابتدائية، إضافة إلى شقيقهم الأكبر!

وأضاف آخر أن الجريمة البشعة وقعت تقريبا قبل صلاة المغرب، مشيرا بأن الجيران لم يسمعوا شيئا عنها مطلقا، وقد تفاجئوا بوجود الدوريات الأمنية!

وأكد أحد سكان البلدة أن الجريمة هزّت كيانهم، وخيّم على الأهالي حزن لا يوصف!‏

وعلى الرغم من التّكهّنات حول هوية الجاني، إلا أن الجهات الأمنية كثّفت تحقيقاتها منذ مساء أمس، فيما تدور الاتهامات حول شقيق الضحايا الذي قضى هو الآخر منتحرا!

يذكر أن بلدة الشعبة بالأحساء فجعت العام الماضي (فبراير 2019) بنحر أحد الأطفال!

من جهة أخرى، صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء باشرت بلاغا عن وفاة شاب وأربع فتيات من أسرة واحدة، بمنزلهم بقرية الشعبة (تتراوح أعمارهم بين 14 و19 عاماً )، مساء يوم الأربعاء الموافق 1441/11/24هـ ، وذلك بعد عثور والدهم عليهم وقد فارقوا الحياة، في شبهة جنائية.

وأشار بأنه تم استكمال الإجراءات النظامية للتحقيق في القضية وكشف ملابساتها.

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