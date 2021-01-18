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السفيران الألماني والمجري: شاهدنا تنظيمًا رائعًا في مركز اللقاحات

أشادا بجهود المملكة في جائحة كورونا

دعا سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في الرياض يورغ راناو جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية إلى ضرورة التسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح فيروس كورونا (كوفيد١٩).
وقال السفير الألماني عقب تلقيه الجرعة الثانية في مركز اللقاحات في الرياض: "تلقيت جرعتي لقاح فيروس كورونا، وأنا سعيد بتوفر اللقاح في السعودية، وأشجع الجميع على الحصول على اللقاح لأنها الطريقة الوحيدة والآمنة لتحقيق المناعة المجتمعية التي تمكن الجميع من العودة إلى الحياة الطبيعية، مشيراً إلى افتخاره بأن هذا اللقاح تم تطويره أيضًا في بلاده.
وعبر السفير الألماني عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على إدارتها المتميزة لجائحة كورونا وتوفيرها اللقاح، حيث وضعت صحة الإنسان في المقام الأول، كما شكر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على ماتم من تنظيم رفيع في مركز اللقاحات.
من جهته أشاد سفير المجر في المملكة بالاش سيلاماشي بما شاهده من جهود كبيرة في مركز اللقاحات في الرياض، حيث أكد أنه وعائلته تمكنوا من الحصول على لقاح فيروس كورونا وسط تنظيم رائع من جميع العاملين في القطاع الصحي، مقدماً شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على اهتمامها بصحة المواطن والمقيم.

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السفيران الألماني والمجري: شاهدنا تنظيمًا رائعًا في مركز اللقاحات
سبق

دعا سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في الرياض يورغ راناو جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية إلى ضرورة التسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح فيروس كورونا (كوفيد١٩).
وقال السفير الألماني عقب تلقيه الجرعة الثانية في مركز اللقاحات في الرياض: "تلقيت جرعتي لقاح فيروس كورونا، وأنا سعيد بتوفر اللقاح في السعودية، وأشجع الجميع على الحصول على اللقاح لأنها الطريقة الوحيدة والآمنة لتحقيق المناعة المجتمعية التي تمكن الجميع من العودة إلى الحياة الطبيعية، مشيراً إلى افتخاره بأن هذا اللقاح تم تطويره أيضًا في بلاده.
وعبر السفير الألماني عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على إدارتها المتميزة لجائحة كورونا وتوفيرها اللقاح، حيث وضعت صحة الإنسان في المقام الأول، كما شكر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على ماتم من تنظيم رفيع في مركز اللقاحات.
من جهته أشاد سفير المجر في المملكة بالاش سيلاماشي بما شاهده من جهود كبيرة في مركز اللقاحات في الرياض، حيث أكد أنه وعائلته تمكنوا من الحصول على لقاح فيروس كورونا وسط تنظيم رائع من جميع العاملين في القطاع الصحي، مقدماً شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على اهتمامها بصحة المواطن والمقيم.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
04:55 PM

السفيران الألماني والمجري: شاهدنا تنظيمًا رائعًا في مركز اللقاحات

أشادا بجهود المملكة في جائحة كورونا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
1,579

دعا سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في الرياض يورغ راناو جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية إلى ضرورة التسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح فيروس كورونا (كوفيد١٩).
وقال السفير الألماني عقب تلقيه الجرعة الثانية في مركز اللقاحات في الرياض: "تلقيت جرعتي لقاح فيروس كورونا، وأنا سعيد بتوفر اللقاح في السعودية، وأشجع الجميع على الحصول على اللقاح لأنها الطريقة الوحيدة والآمنة لتحقيق المناعة المجتمعية التي تمكن الجميع من العودة إلى الحياة الطبيعية، مشيراً إلى افتخاره بأن هذا اللقاح تم تطويره أيضًا في بلاده.
وعبر السفير الألماني عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على إدارتها المتميزة لجائحة كورونا وتوفيرها اللقاح، حيث وضعت صحة الإنسان في المقام الأول، كما شكر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على ماتم من تنظيم رفيع في مركز اللقاحات.
من جهته أشاد سفير المجر في المملكة بالاش سيلاماشي بما شاهده من جهود كبيرة في مركز اللقاحات في الرياض، حيث أكد أنه وعائلته تمكنوا من الحصول على لقاح فيروس كورونا وسط تنظيم رائع من جميع العاملين في القطاع الصحي، مقدماً شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على اهتمامها بصحة المواطن والمقيم.

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