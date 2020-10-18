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"سبق" تتابع حادث الانهيار في الخبر.. البحث عن مصابين تحت الأنقاض واستنفار مستشفيات

6 فرق ومعدات ثقيلة تدخل وإعداد موقع للمفرزة الطبية ومستشفيان جاهزان لتلقي الإصابات

أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني أن حادث الانهيار الذي وقع في الخبر عبارة عن انهيار سقف مواقف مستقلة عن أحد الأبراج بمحافظة الخبر.
وقال المقدم الشهراني إنه تم إنقاذ حالتين ونقلهما للمستشفى، فيما شاركت 6 فرق ومعدات ثقيلة ومركبات تدخل، وتم إعداد موقع للمفرزة الطبية.
وأضاف المقدم الشهراني أن هناك مستشفيين جاهزين لتلقي الإصابات، إن وجدت. فيما جارٍ البحث عن مصابين تحت الأنقاض إن وجد. وتم إخلاء البرج الذي وقع فيه الانهيار، ويجري التعامل مع الجهات الحكومية لتضافر الجهود وفتح ملف للتحقيق.

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"سبق" تتابع حادث الانهيار في الخبر.. البحث عن مصابين تحت الأنقاض واستنفار مستشفيات
سبق

أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني أن حادث الانهيار الذي وقع في الخبر عبارة عن انهيار سقف مواقف مستقلة عن أحد الأبراج بمحافظة الخبر.
وقال المقدم الشهراني إنه تم إنقاذ حالتين ونقلهما للمستشفى، فيما شاركت 6 فرق ومعدات ثقيلة ومركبات تدخل، وتم إعداد موقع للمفرزة الطبية.
وأضاف المقدم الشهراني أن هناك مستشفيين جاهزين لتلقي الإصابات، إن وجدت. فيما جارٍ البحث عن مصابين تحت الأنقاض إن وجد. وتم إخلاء البرج الذي وقع فيه الانهيار، ويجري التعامل مع الجهات الحكومية لتضافر الجهود وفتح ملف للتحقيق.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
04:19 PM

"سبق" تتابع حادث الانهيار في الخبر.. البحث عن مصابين تحت الأنقاض واستنفار مستشفيات

6 فرق ومعدات ثقيلة تدخل وإعداد موقع للمفرزة الطبية ومستشفيان جاهزان لتلقي الإصابات

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عبدالله السالم - الدمام
0
368

أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني أن حادث الانهيار الذي وقع في الخبر عبارة عن انهيار سقف مواقف مستقلة عن أحد الأبراج بمحافظة الخبر.
وقال المقدم الشهراني إنه تم إنقاذ حالتين ونقلهما للمستشفى، فيما شاركت 6 فرق ومعدات ثقيلة ومركبات تدخل، وتم إعداد موقع للمفرزة الطبية.
وأضاف المقدم الشهراني أن هناك مستشفيين جاهزين لتلقي الإصابات، إن وجدت. فيما جارٍ البحث عن مصابين تحت الأنقاض إن وجد. وتم إخلاء البرج الذي وقع فيه الانهيار، ويجري التعامل مع الجهات الحكومية لتضافر الجهود وفتح ملف للتحقيق.

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