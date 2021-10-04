النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السعودية تتقدم للمرتبة 55 في أحدث تصنيف لأقوى جواز سفر عالمياً

"الإماراتي" احتل المرتبة الأولى.. و"الأفغاني والعراقي والسوري" الأخير

حقق جواز السفر السعودي مركزاً متقدماً في أحدث تصنيف لأقوى جوازات السفر العالمية لعام 2021، حيث تقدم إلى المركز 55 في تصنيف "passport index" من المركز 71 في تصنيف "Henley & Partners" قبل ثلاثة أشهر.

ووفقاً لمؤشر أقوى جوازات السفر العالمية، فإن ترتيب الجواز السعودي مستمر في التقدم إلى مراكز متقدمة، خاصة مع تخفيف العديد من دول العالم القيود المفروضة على السفر الدولي.

فيما حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في المؤشر العالمي حيث يمكن لحاملي جواز السفر الإماراتي دخول 152 دولة، منها 98 دولة دون الحاجة للحصول على تأشيرة دخول.

وجاء الجواز النيوزيلندي في المرتبة الثانية، وحققت كل من ألمانيا وفنلندا والنمسا ولوكسمبورغ وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا وكوريا الجنوبية وأستراليا المركز الثالث.

وجاءت السويد والدنمارك وبلجيكا والبرتغال وأيرلندا في المركز الرابع. أما الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا ومالطا واليونان والتشيك وبولندا وهنغاريا فجاؤوا في المرتبة الخامسة عالمياً، بينما احتلت المراتب الثلاث الأخيرة كل من أفغانستان والعراق وسوريا.

ويصنف المؤشر الذي يعتمد على بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، جوازات السفر العالمية وفقاً لعدد الدول التي يمكن لحامل الجواز دخولها والوجهات التي يمكن الوصول إليها بدون تأشيرة مسبقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السعودية تتقدم للمرتبة 55 في أحدث تصنيف لأقوى جواز سفر عالمياً
سبق

حقق جواز السفر السعودي مركزاً متقدماً في أحدث تصنيف لأقوى جوازات السفر العالمية لعام 2021، حيث تقدم إلى المركز 55 في تصنيف "passport index" من المركز 71 في تصنيف "Henley & Partners" قبل ثلاثة أشهر.

ووفقاً لمؤشر أقوى جوازات السفر العالمية، فإن ترتيب الجواز السعودي مستمر في التقدم إلى مراكز متقدمة، خاصة مع تخفيف العديد من دول العالم القيود المفروضة على السفر الدولي.

فيما حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في المؤشر العالمي حيث يمكن لحاملي جواز السفر الإماراتي دخول 152 دولة، منها 98 دولة دون الحاجة للحصول على تأشيرة دخول.

وجاء الجواز النيوزيلندي في المرتبة الثانية، وحققت كل من ألمانيا وفنلندا والنمسا ولوكسمبورغ وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا وكوريا الجنوبية وأستراليا المركز الثالث.

وجاءت السويد والدنمارك وبلجيكا والبرتغال وأيرلندا في المركز الرابع. أما الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا ومالطا واليونان والتشيك وبولندا وهنغاريا فجاؤوا في المرتبة الخامسة عالمياً، بينما احتلت المراتب الثلاث الأخيرة كل من أفغانستان والعراق وسوريا.

ويصنف المؤشر الذي يعتمد على بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، جوازات السفر العالمية وفقاً لعدد الدول التي يمكن لحامل الجواز دخولها والوجهات التي يمكن الوصول إليها بدون تأشيرة مسبقة.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
10:22 PM

السعودية تتقدم للمرتبة 55 في أحدث تصنيف لأقوى جواز سفر عالمياً

"الإماراتي" احتل المرتبة الأولى.. و"الأفغاني والعراقي والسوري" الأخير

A A A
خالد علي - الرياض
0
2,770

حقق جواز السفر السعودي مركزاً متقدماً في أحدث تصنيف لأقوى جوازات السفر العالمية لعام 2021، حيث تقدم إلى المركز 55 في تصنيف "passport index" من المركز 71 في تصنيف "Henley & Partners" قبل ثلاثة أشهر.

ووفقاً لمؤشر أقوى جوازات السفر العالمية، فإن ترتيب الجواز السعودي مستمر في التقدم إلى مراكز متقدمة، خاصة مع تخفيف العديد من دول العالم القيود المفروضة على السفر الدولي.

فيما حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في المؤشر العالمي حيث يمكن لحاملي جواز السفر الإماراتي دخول 152 دولة، منها 98 دولة دون الحاجة للحصول على تأشيرة دخول.

وجاء الجواز النيوزيلندي في المرتبة الثانية، وحققت كل من ألمانيا وفنلندا والنمسا ولوكسمبورغ وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا وكوريا الجنوبية وأستراليا المركز الثالث.

وجاءت السويد والدنمارك وبلجيكا والبرتغال وأيرلندا في المركز الرابع. أما الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا ومالطا واليونان والتشيك وبولندا وهنغاريا فجاؤوا في المرتبة الخامسة عالمياً، بينما احتلت المراتب الثلاث الأخيرة كل من أفغانستان والعراق وسوريا.

ويصنف المؤشر الذي يعتمد على بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، جوازات السفر العالمية وفقاً لعدد الدول التي يمكن لحامل الجواز دخولها والوجهات التي يمكن الوصول إليها بدون تأشيرة مسبقة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,220
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,810
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,979
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,455

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة