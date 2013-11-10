"بر جازان": قدمنا 700 ألف للمحتاجين في المنطقة حتى منتصف أكتوبر

بالإضافة إلى السلال الغذائية والأجهزة الكهربائية

أكد مجلس إدارة جمعية البر بجازان أن الخدمات المقدمة من الجمعية بلغت بنهاية حتى منتصف شهر أكتوبر أكثر من 700 الف ريال، بالإضافة إلى السلال الغذائية والأجهزة الكهربائية .

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية يحيى عوض بأن الجمعية ماضية في أداء رسالتها وتحقيق أهدافها وفق توجهات ولاة الأمر، مبينًا أن إجمالي المساعدات المالية من حساب الزكاة بلغ مبلغ 324.400 ريال، كما بلغ إجمالي مستحقات الأيتام أكثر من343.000 ريال.

بدوره بين أمين عام الجمعية الشيخ محمد علاوي أن إجمالي السلال الغذائية التي تم صرفها بلغ 5374 سلة غذائية، فيما بلغ إجمالي التمور التي تم صرفها 15681 كرتونًا، بالإضافة إلى عدد الأجهزة الكهربائية التي تم توزيعها ووصلت إلى ٣٨ جهازًا، كما حججت ١٥٠حاجاً خلال موسم حج هذا العام.

ورفع علاوي الشكر لكل من ساهم في دعم الجمعية لمواصلة العطاء بما يخدم الدين والوطن في ظل توجيهات ولاة الأمر رعاهم الله لخدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا.