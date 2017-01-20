في ظل انتشار "أوميكرون".. إصابات قياسية جديدة بكورونا في الدول الإسكندنافية

السويد سجَّلت 37886 إصابة جديدة والدنمارك 38759 و15367 بالنرويج

سجَّلت السويد والدنمارك والنرويج أرقامًا قياسية جديدة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في ظل انتشار المتحور أوميكرون.

ووفقًا لتحديثات السلطات الصحية السويدية فقد سجلت البلاد 37886 إصابة جديدة أمس، وهو أعلى معدل إصابات يومي منذ بدء الجائحة.

وفي الدنمارك تم تجاوز الرقم القياسي لليوم السابق؛ فقد ورد في التحديث اليومي لمعهد الصحة في البلاد تسجيل 38759 حالة إصابة، من بينها 36474 إصابة جديدة و2285 حالة تجدُّد إصابة مرة أخرى.

وفي النرويج تم تسجيل 15367 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في رقم قياسي جديد. وكان متوسط الإصابات على مدار الأيام السبعة الماضية 11180 إصابة يوميًّا.