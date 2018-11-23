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بلغاريا.. مصرع 45 شخصًا بينهم 12 طفلًا في حادث مروري مروع فجر اليوم

كانوا يستقلون حافلة سياحية قادمة من مقدونيا الشمالية

ذكرت وسائل إعلام بلغارية، أن 45 شخصًا بينهم 12 طفلًا لقوا مصرعهم، عندما اشتعلت حافلة سياحية من مقدونيا الشمالية؛ إثر تعرضها لحادث مروري بأحد الطرق السريعة في بلغاريا فجر اليوم.

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بلغاريا.. مصرع 45 شخصًا بينهم 12 طفلًا في حادث مروري مروع فجر اليوم
سبق

ذكرت وسائل إعلام بلغارية، أن 45 شخصًا بينهم 12 طفلًا لقوا مصرعهم، عندما اشتعلت حافلة سياحية من مقدونيا الشمالية؛ إثر تعرضها لحادث مروري بأحد الطرق السريعة في بلغاريا فجر اليوم.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
08:26 AM

بلغاريا.. مصرع 45 شخصًا بينهم 12 طفلًا في حادث مروري مروع فجر اليوم

كانوا يستقلون حافلة سياحية قادمة من مقدونيا الشمالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وسائل إعلام بلغارية، أن 45 شخصًا بينهم 12 طفلًا لقوا مصرعهم، عندما اشتعلت حافلة سياحية من مقدونيا الشمالية؛ إثر تعرضها لحادث مروري بأحد الطرق السريعة في بلغاريا فجر اليوم.

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142 مليون ..

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