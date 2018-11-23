ذكرت وسائل إعلام بلغارية، أن 45 شخصًا بينهم 12 طفلًا لقوا مصرعهم، عندما اشتعلت حافلة سياحية من مقدونيا الشمالية؛ إثر تعرضها لحادث مروري بأحد الطرق السريعة في بلغاريا فجر اليوم.

بلغاريا.. مصرع 45 شخصًا بينهم 12 طفلًا في حادث مروري مروع فجر اليوم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-23 ذكرت وسائل إعلام بلغارية، أن 45 شخصًا بينهم 12 طفلًا لقوا مصرعهم، عندما اشتعلت حافلة سياحية من مقدونيا الشمالية؛ إثر تعرضها لحادث مروري بأحد الطرق السريعة في بلغاريا فجر اليوم.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443 08:26 AM

بلغاريا.. مصرع 45 شخصًا بينهم 12 طفلًا في حادث مروري مروع فجر اليوم كانوا يستقلون حافلة سياحية قادمة من مقدونيا الشمالية





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ذكرت وسائل إعلام بلغارية، أن 45 شخصًا بينهم 12 طفلًا لقوا مصرعهم، عندما اشتعلت حافلة سياحية من مقدونيا الشمالية؛ إثر تعرضها لحادث مروري بأحد الطرق السريعة في بلغاريا فجر اليوم.