النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فرنسا.. إصابة 1.604 أشخاص بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

ارتفاع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة

أفادت وزارة الصحة الفرنسية اليوم (الخميس)، بتسجيل 1.604 حالات إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليبقى إجمالي الإصابات الجديدة فوق 1.600 لليوم الثاني على التوالي.

وأضافت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن عدد المرضى في وحدات العناية الفائقة بسبب المرض عاد للارتفاع مجددًا ليصل إلى 390 مريضًا مقابل 384 أمس.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
فرنسا.. إصابة 1.604 أشخاص بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
سبق

أفادت وزارة الصحة الفرنسية اليوم (الخميس)، بتسجيل 1.604 حالات إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليبقى إجمالي الإصابات الجديدة فوق 1.600 لليوم الثاني على التوالي.

وأضافت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن عدد المرضى في وحدات العناية الفائقة بسبب المرض عاد للارتفاع مجددًا ليصل إلى 390 مريضًا مقابل 384 أمس.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
09:56 PM
اخر تعديل
07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
01:11 AM

فرنسا.. إصابة 1.604 أشخاص بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

ارتفاع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
297

أفادت وزارة الصحة الفرنسية اليوم (الخميس)، بتسجيل 1.604 حالات إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليبقى إجمالي الإصابات الجديدة فوق 1.600 لليوم الثاني على التوالي.

وأضافت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن عدد المرضى في وحدات العناية الفائقة بسبب المرض عاد للارتفاع مجددًا ليصل إلى 390 مريضًا مقابل 384 أمس.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,709
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,170
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,945
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,437

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة