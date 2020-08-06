فرنسا.. إصابة 1.604 أشخاص بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

ارتفاع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة

أفادت وزارة الصحة الفرنسية اليوم (الخميس)، بتسجيل 1.604 حالات إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليبقى إجمالي الإصابات الجديدة فوق 1.600 لليوم الثاني على التوالي.

وأضافت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن عدد المرضى في وحدات العناية الفائقة بسبب المرض عاد للارتفاع مجددًا ليصل إلى 390 مريضًا مقابل 384 أمس.