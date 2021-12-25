قال عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، اليوم الجمعة، إنه من خلال قراءة النماذج العددية للطقس؛ فإن بداية الحالة الممطرة غداً السبت. وتفصيلاً، أوضح "الحصيني" أنه يتوقع خلال ال24 ساعة القادمة من يوم غدٍ السبت الموافق 21 جمادى الأولى وحتى صباح يوم الأحد 22 جمادى الأولى 1443؛ إن شاء الله، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، ومن خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الرياض، والقصيم، والشرقية، وحائل، وجازان، وجنوب مكة المكرمة.‎‎‎

"الحصيني": توقعات بهطول أمطار خفيفة إلى غزيرة على عدة مناطق بالمملكة.. غداً منصور الشلاقي سبق 2021-12-24 قال عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، اليوم الجمعة، إنه من خلال قراءة النماذج العددية للطقس؛ فإن بداية الحالة الممطرة غداً السبت.



وتفصيلاً، أوضح "الحصيني" أنه يتوقع خلال ال24 ساعة القادمة من يوم غدٍ السبت الموافق 21 جمادى الأولى وحتى صباح يوم الأحد 22 جمادى الأولى 1443؛ إن شاء الله، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، ومن خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الرياض، والقصيم، والشرقية، وحائل، وجازان، وجنوب مكة المكرمة.‎‎‎

24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443 11:07 PM

"الحصيني": توقعات بهطول أمطار خفيفة إلى غزيرة على عدة مناطق بالمملكة.. غداً تشمل أجزاء من الرياض والقصيم والشرقية وحائل وجازان وجنوب مكة المكرمة





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قال عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، اليوم الجمعة، إنه من خلال قراءة النماذج العددية للطقس؛ فإن بداية الحالة الممطرة غداً السبت.



وتفصيلاً، أوضح "الحصيني" أنه يتوقع خلال ال24 ساعة القادمة من يوم غدٍ السبت الموافق 21 جمادى الأولى وحتى صباح يوم الأحد 22 جمادى الأولى 1443؛ إن شاء الله، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، ومن خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الرياض، والقصيم، والشرقية، وحائل، وجازان، وجنوب مكة المكرمة.‎‎‎