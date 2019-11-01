الأمن يوقف متهورًا على حافلة في طريق "حائل- العلا"

قبضت الجهات الأمنية على مواطن كان يقود حافلة بطريقة متهورة على طريق "حائل- العلا"، مُعَرّضًا حياته للخطر.
ووفقًا للمعلومات، تابعت الجهات الأمنية الحالة، وقبضت على الشخص بالقوة الجبرية، وتمت إحالته لجهة الاختصاص.
قبضت الجهات الأمنية على مواطن كان يقود حافلة بطريقة متهورة على طريق "حائل- العلا"، مُعَرّضًا حياته للخطر.
ووفقًا للمعلومات، تابعت الجهات الأمنية الحالة، وقبضت على الشخص بالقوة الجبرية، وتمت إحالته لجهة الاختصاص.
قبضت الجهات الأمنية على مواطن كان يقود حافلة بطريقة متهورة على طريق "حائل- العلا"، مُعَرّضًا حياته للخطر.
ووفقًا للمعلومات، تابعت الجهات الأمنية الحالة، وقبضت على الشخص بالقوة الجبرية، وتمت إحالته لجهة الاختصاص.
قبضت الجهات الأمنية على مواطن كان يقود حافلة بطريقة متهورة على طريق "حائل- العلا"، مُعَرّضًا حياته للخطر.
ووفقًا للمعلومات، تابعت الجهات الأمنية الحالة، وقبضت على الشخص بالقوة الجبرية، وتمت إحالته لجهة الاختصاص.