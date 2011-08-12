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مؤشر الاتصالات يتجاوز الـ99%.. والحجاج يجرون 30 مليون مكالمة يوم العيد

بشرائح محلية قاربت الـ5,2 مليون مشترك

‪أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤشر الاتصالات ليوم العاشر من ذي الحجة مؤشر الاتصالات الرئيسي للمكالمات التي أجراها ضيوف الرحمن‬ خلال حج هذا العام.

‪ففيما يخص المكالمات الصوتية فقد اكدت الوزارة أن عددها المحلي تجاوز 22,7 مليون مكالمة، فيما بلغت المكالمات الصوتية الدولية 7,6 مليون مكالمة بنسبة نجاح لجميع المكالمات وصلت لـ99,06٪ ‬

‪يذكر أن المعدل اليومي للمشتركين بشرائح محلية ناهز الـ5,2 مليون مشترك، وأما المعدل اليومي للزوار المتجولين بشرائح أجنبية فنحو 1,2 مليون مشترك.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر الاتصالات يتجاوز الـ99%.. والحجاج يجرون 30 مليون مكالمة يوم العيد
سبق

‪أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤشر الاتصالات ليوم العاشر من ذي الحجة مؤشر الاتصالات الرئيسي للمكالمات التي أجراها ضيوف الرحمن‬ خلال حج هذا العام.

‪ففيما يخص المكالمات الصوتية فقد اكدت الوزارة أن عددها المحلي تجاوز 22,7 مليون مكالمة، فيما بلغت المكالمات الصوتية الدولية 7,6 مليون مكالمة بنسبة نجاح لجميع المكالمات وصلت لـ99,06٪ ‬

‪يذكر أن المعدل اليومي للمشتركين بشرائح محلية ناهز الـ5,2 مليون مشترك، وأما المعدل اليومي للزوار المتجولين بشرائح أجنبية فنحو 1,2 مليون مشترك.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
07:05 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
08:51 PM

مؤشر الاتصالات يتجاوز الـ99%.. والحجاج يجرون 30 مليون مكالمة يوم العيد

بشرائح محلية قاربت الـ5,2 مليون مشترك

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رائد القرفي - بعثة المشاعر المقدّسة
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‪أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤشر الاتصالات ليوم العاشر من ذي الحجة مؤشر الاتصالات الرئيسي للمكالمات التي أجراها ضيوف الرحمن‬ خلال حج هذا العام.

‪ففيما يخص المكالمات الصوتية فقد اكدت الوزارة أن عددها المحلي تجاوز 22,7 مليون مكالمة، فيما بلغت المكالمات الصوتية الدولية 7,6 مليون مكالمة بنسبة نجاح لجميع المكالمات وصلت لـ99,06٪ ‬

‪يذكر أن المعدل اليومي للمشتركين بشرائح محلية ناهز الـ5,2 مليون مشترك، وأما المعدل اليومي للزوار المتجولين بشرائح أجنبية فنحو 1,2 مليون مشترك.

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,751
10 مليارات ..

10 مليارات ..

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