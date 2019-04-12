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عدد المتعافين من "كورونا" عالمياً يتخطى الـ 400 ألف

أكثر من مليون و780 ألف مصاب والوفيات 108 آلاف

رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي طبّقها كثير من الدول حول العالم، يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار وحصد الأرواح.

ومع عدم التوصل إلى علاج يقضي على وباء "كوفيد-19" حتى الآن، واصل الفيروس انتشاره متسبباً في إصابة أكثر من مليون و700 ألف شخص، في حين تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عنه حاجز الـ 100 ألف.

ووفق "سكاي نيوز" تشير آخر إحصاءات فيروس كورونا عبر العالم، إلى أن عدد المصابين بلغ 1,780,775 حالة والمتعافين 404,494 حالة والوفيات 108,838 حالة.

وخلال 24 ساعة، تجاوزت الولايات المتحدة، إيطاليا؛ لتصبح أعلى بلد من حيث عدد الوفيات في العالم بعدما بلغت الحصيلة ما يربو على 20 ألفاً منذ بدء تفشي الفيروس، وسجلت المملكة المتحدة 917 حالة وفاة مقابل 635 في فرنسا.

فيروس كورونا الجديد

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عدد المتعافين من "كورونا" عالمياً يتخطى الـ 400 ألف
سبق

رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي طبّقها كثير من الدول حول العالم، يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار وحصد الأرواح.

ومع عدم التوصل إلى علاج يقضي على وباء "كوفيد-19" حتى الآن، واصل الفيروس انتشاره متسبباً في إصابة أكثر من مليون و700 ألف شخص، في حين تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عنه حاجز الـ 100 ألف.

ووفق "سكاي نيوز" تشير آخر إحصاءات فيروس كورونا عبر العالم، إلى أن عدد المصابين بلغ 1,780,775 حالة والمتعافين 404,494 حالة والوفيات 108,838 حالة.

وخلال 24 ساعة، تجاوزت الولايات المتحدة، إيطاليا؛ لتصبح أعلى بلد من حيث عدد الوفيات في العالم بعدما بلغت الحصيلة ما يربو على 20 ألفاً منذ بدء تفشي الفيروس، وسجلت المملكة المتحدة 917 حالة وفاة مقابل 635 في فرنسا.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
09:21 AM

عدد المتعافين من "كورونا" عالمياً يتخطى الـ 400 ألف

أكثر من مليون و780 ألف مصاب والوفيات 108 آلاف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي طبّقها كثير من الدول حول العالم، يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار وحصد الأرواح.

ومع عدم التوصل إلى علاج يقضي على وباء "كوفيد-19" حتى الآن، واصل الفيروس انتشاره متسبباً في إصابة أكثر من مليون و700 ألف شخص، في حين تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عنه حاجز الـ 100 ألف.

ووفق "سكاي نيوز" تشير آخر إحصاءات فيروس كورونا عبر العالم، إلى أن عدد المصابين بلغ 1,780,775 حالة والمتعافين 404,494 حالة والوفيات 108,838 حالة.

وخلال 24 ساعة، تجاوزت الولايات المتحدة، إيطاليا؛ لتصبح أعلى بلد من حيث عدد الوفيات في العالم بعدما بلغت الحصيلة ما يربو على 20 ألفاً منذ بدء تفشي الفيروس، وسجلت المملكة المتحدة 917 حالة وفاة مقابل 635 في فرنسا.

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