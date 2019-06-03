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اعتباراً من رمضان المقبل.. مركز برج الساعة مرصد إسلامي للأهلة

مليكي: فريد من نوعه وفيه أدقّ مواقيت تؤخذ والأول من نوعة عالمياً

أكد المشرف على كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرصد الأهلة وأبحاث القمر، والمشرف على جميع الشؤون العلمية المتعلقة بمركز برج الساعة للأهلة والتوقيت والفلك الدكتور ياسين مليكي، بأنه اعتباراً من شهر رمضان المقبل سيكون مركز برج الساعة بمكة مرصداً إسلامياً للأهلة، ومن خلاله يتم رصد هلال شهري رمضان وشوال وسائر الشهور، كونه يضم مجموعة مناظير عالمية.

وقال " مليكي " لـ " سبق " بأن المركز فريد من نوعه وفيه أدقّ مواقيت تؤخذ من المركز نفسه، ما يثبت ذلك أن المملكة العربية السعودية تقود العالم الإسلامي بموضوع الوقت والمواقيت، لافتاً إلى أن المركز ضمن 14 مرصداً.

وأضاف: سيسهم مع العالم ككل من وكالات الفضاء العالمية مثل الأمريكية والأوروبية والمواقع الجبارة في الجامعات العالمية، وسيكون المرصد الأول للعالم الإسلامي، وسيتم رصد هلالي شهر رمضان المبارك والعيد العام المقبل من خلاله- بمشيئة الله - ليصبح أول مرصد متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم تحتضنه مكة المكرمة.

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اعتباراً من رمضان المقبل.. مركز برج الساعة مرصد إسلامي للأهلة
سبق

أكد المشرف على كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرصد الأهلة وأبحاث القمر، والمشرف على جميع الشؤون العلمية المتعلقة بمركز برج الساعة للأهلة والتوقيت والفلك الدكتور ياسين مليكي، بأنه اعتباراً من شهر رمضان المقبل سيكون مركز برج الساعة بمكة مرصداً إسلامياً للأهلة، ومن خلاله يتم رصد هلال شهري رمضان وشوال وسائر الشهور، كونه يضم مجموعة مناظير عالمية.

وقال " مليكي " لـ " سبق " بأن المركز فريد من نوعه وفيه أدقّ مواقيت تؤخذ من المركز نفسه، ما يثبت ذلك أن المملكة العربية السعودية تقود العالم الإسلامي بموضوع الوقت والمواقيت، لافتاً إلى أن المركز ضمن 14 مرصداً.

وأضاف: سيسهم مع العالم ككل من وكالات الفضاء العالمية مثل الأمريكية والأوروبية والمواقع الجبارة في الجامعات العالمية، وسيكون المرصد الأول للعالم الإسلامي، وسيتم رصد هلالي شهر رمضان المبارك والعيد العام المقبل من خلاله- بمشيئة الله - ليصبح أول مرصد متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم تحتضنه مكة المكرمة.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
09:51 PM

اعتباراً من رمضان المقبل.. مركز برج الساعة مرصد إسلامي للأهلة

مليكي: فريد من نوعه وفيه أدقّ مواقيت تؤخذ والأول من نوعة عالمياً

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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7,251

أكد المشرف على كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرصد الأهلة وأبحاث القمر، والمشرف على جميع الشؤون العلمية المتعلقة بمركز برج الساعة للأهلة والتوقيت والفلك الدكتور ياسين مليكي، بأنه اعتباراً من شهر رمضان المقبل سيكون مركز برج الساعة بمكة مرصداً إسلامياً للأهلة، ومن خلاله يتم رصد هلال شهري رمضان وشوال وسائر الشهور، كونه يضم مجموعة مناظير عالمية.

وقال " مليكي " لـ " سبق " بأن المركز فريد من نوعه وفيه أدقّ مواقيت تؤخذ من المركز نفسه، ما يثبت ذلك أن المملكة العربية السعودية تقود العالم الإسلامي بموضوع الوقت والمواقيت، لافتاً إلى أن المركز ضمن 14 مرصداً.

وأضاف: سيسهم مع العالم ككل من وكالات الفضاء العالمية مثل الأمريكية والأوروبية والمواقع الجبارة في الجامعات العالمية، وسيكون المرصد الأول للعالم الإسلامي، وسيتم رصد هلالي شهر رمضان المبارك والعيد العام المقبل من خلاله- بمشيئة الله - ليصبح أول مرصد متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم تحتضنه مكة المكرمة.

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