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محافظ بيشة يشرف ميدانياً على بدء تنفيذ منع التجول وسط التزام من المواطنين والمقيمين

تماشياً مع الأنظمة والتعليمات والتزاماً بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي "كورونا"

باشرت مساء اليوم عدة جهات بمحافظة بيشة بإشراف ميداني من محافظ بيشة محمد سعيد بن سبره، تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمنع التجول بدءاً من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً؛ وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا.

حيث تواجدت كافة القطاعات الأمنية بالمحافظة، وشكَّلت معظم الأجهزة الأمنية نقاط تفتيش في عدد من أحياء المحافظة والشوارع الرئيسة، وسط انضباط وتقيد المواطنين والمقيمين بمحافظة بيشة بنظام الحظر، وبدت الشوارع والطرقات والميادين خالية في محافظة بيشة من المارة في إشارة إلى وعي المواطن والمقيم وامتثالهم للتوجيه السامي الذي يرمي إلى سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.

وتواجد أيضاً مع بدء تطبيق الحظر مدير مرور بيشة العقيد مفلح ناصر الشهراني ومدير شرطة المحافظة العقيد عبدالله محمد القحطاني ومدير الدوريات الأمنية العقيد محمد عبدالله بن هندي.

ويأتي هذا الالتزام من أفراد المجتمع وتضافر الجهود الأمنية تماشياً مع الأنظمة والتعليمات، والتزاماً بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد حظر التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محافظ بيشة يشرف ميدانياً على بدء تنفيذ منع التجول وسط التزام من المواطنين والمقيمين
سبق

باشرت مساء اليوم عدة جهات بمحافظة بيشة بإشراف ميداني من محافظ بيشة محمد سعيد بن سبره، تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمنع التجول بدءاً من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً؛ وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا.

حيث تواجدت كافة القطاعات الأمنية بالمحافظة، وشكَّلت معظم الأجهزة الأمنية نقاط تفتيش في عدد من أحياء المحافظة والشوارع الرئيسة، وسط انضباط وتقيد المواطنين والمقيمين بمحافظة بيشة بنظام الحظر، وبدت الشوارع والطرقات والميادين خالية في محافظة بيشة من المارة في إشارة إلى وعي المواطن والمقيم وامتثالهم للتوجيه السامي الذي يرمي إلى سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.

وتواجد أيضاً مع بدء تطبيق الحظر مدير مرور بيشة العقيد مفلح ناصر الشهراني ومدير شرطة المحافظة العقيد عبدالله محمد القحطاني ومدير الدوريات الأمنية العقيد محمد عبدالله بن هندي.

ويأتي هذا الالتزام من أفراد المجتمع وتضافر الجهود الأمنية تماشياً مع الأنظمة والتعليمات، والتزاماً بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
11:26 PM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
12:00 AM

محافظ بيشة يشرف ميدانياً على بدء تنفيذ منع التجول وسط التزام من المواطنين والمقيمين

تماشياً مع الأنظمة والتعليمات والتزاماً بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي "كورونا"

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
0
3,285

باشرت مساء اليوم عدة جهات بمحافظة بيشة بإشراف ميداني من محافظ بيشة محمد سعيد بن سبره، تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمنع التجول بدءاً من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً؛ وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا.

حيث تواجدت كافة القطاعات الأمنية بالمحافظة، وشكَّلت معظم الأجهزة الأمنية نقاط تفتيش في عدد من أحياء المحافظة والشوارع الرئيسة، وسط انضباط وتقيد المواطنين والمقيمين بمحافظة بيشة بنظام الحظر، وبدت الشوارع والطرقات والميادين خالية في محافظة بيشة من المارة في إشارة إلى وعي المواطن والمقيم وامتثالهم للتوجيه السامي الذي يرمي إلى سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.

وتواجد أيضاً مع بدء تطبيق الحظر مدير مرور بيشة العقيد مفلح ناصر الشهراني ومدير شرطة المحافظة العقيد عبدالله محمد القحطاني ومدير الدوريات الأمنية العقيد محمد عبدالله بن هندي.

ويأتي هذا الالتزام من أفراد المجتمع وتضافر الجهود الأمنية تماشياً مع الأنظمة والتعليمات، والتزاماً بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

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