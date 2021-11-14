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لكشف آخر مستجدات  الأخضر لموقعة فيتنام.. "رينارد" يواجه الإعلام

يواجه المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي "إيرفي رينارد"، غدًا الاثنين، الإعلام، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي، للحديث عن لقاء الأخضر ونظيره فيتنام، الثلااثاء المقبل، في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

الجدير بالذكر أن الأخضر يعتلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، يليه أستراليا بـ10 نقاط، واليابان ثالثًا بـ9 نقاط، وعمان رابعًا بـ7 نقاط، فالصين خامسًا بـ4 نقاط، فيما يتذيل فيتنام ترتيب المجموعة بدون نقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لكشف آخر مستجدات  الأخضر لموقعة فيتنام.. "رينارد" يواجه الإعلام
سبق

يواجه المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي "إيرفي رينارد"، غدًا الاثنين، الإعلام، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي، للحديث عن لقاء الأخضر ونظيره فيتنام، الثلااثاء المقبل، في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

الجدير بالذكر أن الأخضر يعتلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، يليه أستراليا بـ10 نقاط، واليابان ثالثًا بـ9 نقاط، وعمان رابعًا بـ7 نقاط، فالصين خامسًا بـ4 نقاط، فيما يتذيل فيتنام ترتيب المجموعة بدون نقاط.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
05:37 PM

لكشف آخر مستجدات  الأخضر لموقعة فيتنام.. "رينارد" يواجه الإعلام

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أحمد سرور - الرياض
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1,332

يواجه المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي "إيرفي رينارد"، غدًا الاثنين، الإعلام، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي، للحديث عن لقاء الأخضر ونظيره فيتنام، الثلااثاء المقبل، في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

الجدير بالذكر أن الأخضر يعتلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، يليه أستراليا بـ10 نقاط، واليابان ثالثًا بـ9 نقاط، وعمان رابعًا بـ7 نقاط، فالصين خامسًا بـ4 نقاط، فيما يتذيل فيتنام ترتيب المجموعة بدون نقاط.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,456
201,250 سيارة ..

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12,140
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