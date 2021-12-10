10 علامات تسبق الإصابة بـ"السكري" يكشفها "الشهري": نشاط يقيك الخطر!

أوضح لـ"سبق" أن من بينها كمية التبول خاصةً أثناء الليل ونزول الوزن بلا حمية

لخّص طبيب الأسرة الدكتور سعود الشهري، العلامات والأعراض التي تسبق الإصابة بمرض السكري، في عشر علامات، مؤكداً أنه إذا أصيب الشخص بها فيجب عليه أن يذهب للطبيب للتأكد من أن لديه سكري أم لا.

وتفصيلاً؛ قال "الشهري" في فيديو خصّ به "سبق": هناك علامات وأعراض إذا حصلت عند الشخص فاحتمال كبير أنه مُقبل على مرض السكري، وهي كالتالى:

1- كمية التبول خاصةً أثناء الليل أكثر من المعتاد.

2- شعور الشخص بظمأ شديد.

3- نزول الوزن بدون عمل تمارين أو حمية غذائية.

4- الشعور بالجوع الشديد.

5- رؤية زغللة واضطرابات في النظر.

6- تنمّل في الأيدي والأرجل.

7- الخمول والإعياء.

8- الجفاف الشديد في الجلد.

9- تأخر التئام الجروح والتقرحات.

10- الحصول على عدوى ميكروبية على غير المعتاد.

ونصح "الشهري" مَن لديه هذه العلامات أو الأعراض التي تسبق الإصابة بمرض السكري؛ التوجه إلى الطبيب للتأكد من أن لديه سكري من عدمه.

وأكد أن عوامل الخطورة تكمن في؛ أن يكون الشخص عند التحليل في مراحل ما قبل السكري، مثلاً التراكمي من 5,7 فما فوق، أو تحليل الصائم يكون فوق الـ100، وأن يكون الشخص يعاني من السمنة، وتجاوز الشخص عمر الـ40 عاماً، أو كان لديه أحد أقاربه مصاب بالسكري، إلى جانب من عوامل الخطورة إذا كانت المرأة أصيبت بسكر الحمل.

ولفت "الشهري" إلى أن قلة النشاط اليومي أحد عوامل الخطورة، ناصحاً أن يكون النشاط خمس مرات ولمدة ثلاثين دقيقة في الأسبوع كفيلة بمنع إصابة الشخص بمرض السكري.