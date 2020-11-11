سيارة مجهولة تقتحم مركزًا للشرطة في لندن.. والسلطات تعتقل مشتبهًا به

مصادر أمنية قالت إن ضباطًا كانوا بالموقع ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات

قالت الشرطة البريطانية مساء اليوم الأربعاء إنها احتجزت رجلاً بعد اقتحام سيارة أحد أقسام الشرطة في شمال لندن، وفق وكالة "سبوتنيك".

وتفصيلاً، أوضحت شرطة العاصمة البريطانية أن ضباطًا كانوا في موقع الحادث، ولم ترد تقارير عن وقوع أية إصابات، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وتابعت الشرطة في بيان: "السيارة ما زالت في الموقع، وهناك ضباط متخصصون يتابعون، ويتم فحص السيارة. تم إخلاء مركز الشرطة، وفرض طوق أمني كبير حول الموقع".