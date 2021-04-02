كورونا في 7 دول خلال 24 ساعة.. 400 وفاة بروسيا و83 حالة بباكستان و29 ببلجيكا

اليابان تسجل 2525 إصابة جديدة و2180 بالإمارات و558 بكوريا الجنوبية و9 إصابات بالصين

سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 8792 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و400 وفاة.

وأفاد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا بروسيا أن إجمالي الإصابات في البلاد وصل إلى أربعة ملايين و563056 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 99633.

باكستان

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 5234 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و83 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 678165 إصابة، منها 56347 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14613 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 607205 حالة.

الإمارات

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية 2,180 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 465,939 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 1,502 وفاة، مشيرة إلى تماثل 2,321 حالة للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 450,111 حالة.

اليابان

سجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2525 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و11 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة اليابانية في يان اليوم أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 478677 إصابة، في حين بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس 9195 وفاة.

بلجيكا

سجّلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 5467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و29 وفاة.

وذكرت السلطات الصحة البلجيكية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 887920 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات 23045 وفاة.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 558 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه في كوريا الجنوبية أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 104194 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1737 وفاة.

الصين

سجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، أربع منها محلية، في حين لم تسجل أي حالة وفاة.

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 90226 إصابة، بينما استقر إجمالي الوفيات عند 4636 وفاة، مشيرة إلى تماثل ثمان حالات للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 85402 حالة.