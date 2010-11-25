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الهلال يتأهب لنهائي كأس الملك.. و"الدوسري" يشارك في التدريبات

تحضيراً لمواجهة النصر المنتظرة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم تدريباته، استعداداً لخوض غمار المباراة النهائية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الغريم التقليدي النصر، السبت المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وشارك سالم الدوسري في الجزء الأول من المران، قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي، مما يعني أن اللاعب بات قريباً من الجاهزية للعودة للمشاركة مع الفريق.

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية، وبدأ الجهاز الفني المران بالجري، تلاها تدريبات لياقية باستخدام الكرة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يتأهب لنهائي كأس الملك.. و"الدوسري" يشارك في التدريبات
سبق

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم تدريباته، استعداداً لخوض غمار المباراة النهائية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الغريم التقليدي النصر، السبت المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وشارك سالم الدوسري في الجزء الأول من المران، قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي، مما يعني أن اللاعب بات قريباً من الجاهزية للعودة للمشاركة مع الفريق.

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية، وبدأ الجهاز الفني المران بالجري، تلاها تدريبات لياقية باستخدام الكرة.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
07:35 PM

الهلال يتأهب لنهائي كأس الملك.. و"الدوسري" يشارك في التدريبات

تحضيراً لمواجهة النصر المنتظرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم تدريباته، استعداداً لخوض غمار المباراة النهائية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الغريم التقليدي النصر، السبت المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وشارك سالم الدوسري في الجزء الأول من المران، قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي، مما يعني أن اللاعب بات قريباً من الجاهزية للعودة للمشاركة مع الفريق.

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية، وبدأ الجهاز الفني المران بالجري، تلاها تدريبات لياقية باستخدام الكرة.

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