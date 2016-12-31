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بالفيديو.. "العرفج": أتمنى من وزارة الثقافة توثيق التراث الموسيقي وتسهيل تصاريح المعاهد الموسيقية

أكد أن لؤلؤة السعودية القادمة "‫العلا" ستكون مفاجأة لقادة الخليج

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن الثقافة في عصر رؤية 2030 تختلف عن الثقافة قبلها، متمنيًا من وزارة الثقافة توثيق التراث الموسيقي السعودي، وتسهيل تصاريح المعاهد الموسيقية.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أشار "العرفج" إلى أن لؤلؤة السعودية القادمة "‫العلا" ستكون مفاجأة لقادة الخليج في ‫"القمة الخليجية" القادمة، مؤكدًا أن من قال إن ‫السعودية بيت العرب ما كذب.

وعن لقاح كورونا علّق "العرفج" قائلاً: "أعداد من تقدموا لتلقي لقاح ‫كورونا ارتفعت بنسبة 500 % بعد تلقي سمو ولي العهد اللقاح؛ لأن الأمير محمد بن سلمان ليس مجرد أمير، بل قدوة حقيقية".

في سياق متصل تحدث عامل المعرفة عن مفهوم "العمر التطوعي" موضحًا بالقول: "كل ذي علم أو مهنة إبداعية يجب أن يؤدي زكاة علمه في صورة ساعات من العمل التطوعي لصالح المجتمع".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "العرفج": أتمنى من وزارة الثقافة توثيق التراث الموسيقي وتسهيل تصاريح المعاهد الموسيقية
سبق

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن الثقافة في عصر رؤية 2030 تختلف عن الثقافة قبلها، متمنيًا من وزارة الثقافة توثيق التراث الموسيقي السعودي، وتسهيل تصاريح المعاهد الموسيقية.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أشار "العرفج" إلى أن لؤلؤة السعودية القادمة "‫العلا" ستكون مفاجأة لقادة الخليج في ‫"القمة الخليجية" القادمة، مؤكدًا أن من قال إن ‫السعودية بيت العرب ما كذب.

وعن لقاح كورونا علّق "العرفج" قائلاً: "أعداد من تقدموا لتلقي لقاح ‫كورونا ارتفعت بنسبة 500 % بعد تلقي سمو ولي العهد اللقاح؛ لأن الأمير محمد بن سلمان ليس مجرد أمير، بل قدوة حقيقية".

في سياق متصل تحدث عامل المعرفة عن مفهوم "العمر التطوعي" موضحًا بالقول: "كل ذي علم أو مهنة إبداعية يجب أن يؤدي زكاة علمه في صورة ساعات من العمل التطوعي لصالح المجتمع".

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
12:20 AM

بالفيديو.. "العرفج": أتمنى من وزارة الثقافة توثيق التراث الموسيقي وتسهيل تصاريح المعاهد الموسيقية

أكد أن لؤلؤة السعودية القادمة "‫العلا" ستكون مفاجأة لقادة الخليج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن الثقافة في عصر رؤية 2030 تختلف عن الثقافة قبلها، متمنيًا من وزارة الثقافة توثيق التراث الموسيقي السعودي، وتسهيل تصاريح المعاهد الموسيقية.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أشار "العرفج" إلى أن لؤلؤة السعودية القادمة "‫العلا" ستكون مفاجأة لقادة الخليج في ‫"القمة الخليجية" القادمة، مؤكدًا أن من قال إن ‫السعودية بيت العرب ما كذب.

وعن لقاح كورونا علّق "العرفج" قائلاً: "أعداد من تقدموا لتلقي لقاح ‫كورونا ارتفعت بنسبة 500 % بعد تلقي سمو ولي العهد اللقاح؛ لأن الأمير محمد بن سلمان ليس مجرد أمير، بل قدوة حقيقية".

في سياق متصل تحدث عامل المعرفة عن مفهوم "العمر التطوعي" موضحًا بالقول: "كل ذي علم أو مهنة إبداعية يجب أن يؤدي زكاة علمه في صورة ساعات من العمل التطوعي لصالح المجتمع".

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