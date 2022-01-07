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شاهد.. كيف تهيأت "وادي الدواسر" للترحب بالمشاركين بـ"رالي داكار السعودية"

3 أيام وينطلق بمراحله المختلفة والصعبة بين كثبان رملية طويلة وفق الخطط

مبارك الدوسري: عمدت محافظة وادي الدواسر، بالتعاون مع بلدية المحافظة، إلى تركيب مجموعة من الشاشات الذكية التفاعلية، واللوحات للترحيب بالمشاركين في "رالي داكار السعودية 2022"، بعدة لغات؛ حيث ستشهد المحافظة وللعام الثالث على التوالي مراحل من الرالي وسط ترحيب ومتابعة واهتمام سكان وادي الدواسر.

ومن المقرر وحسب خطة الرالي، أن تشهد وادي الدواسر المرحلة الثامنة 10 يناير (الدوادمي – وادي الدواسر، 828 كم – المرحلة الخاصة 394 كم)، وتعتبر هذه المرحلة صعبة بكثبانها الرمليّة والطويلة للغاية، والمرحلة التاسعة 11 يناير (وادي الدواسر، 490 كم – المرحلة الخاصة 287 كم-)، والمرحلة العاشرة 12 يناير (وادي الدواسر – بيشة، 757 كم – المرحلة الخاصة 374 كم).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. كيف تهيأت "وادي الدواسر" للترحب بالمشاركين بـ"رالي داكار السعودية"
سبق

مبارك الدوسري: عمدت محافظة وادي الدواسر، بالتعاون مع بلدية المحافظة، إلى تركيب مجموعة من الشاشات الذكية التفاعلية، واللوحات للترحيب بالمشاركين في "رالي داكار السعودية 2022"، بعدة لغات؛ حيث ستشهد المحافظة وللعام الثالث على التوالي مراحل من الرالي وسط ترحيب ومتابعة واهتمام سكان وادي الدواسر.

ومن المقرر وحسب خطة الرالي، أن تشهد وادي الدواسر المرحلة الثامنة 10 يناير (الدوادمي – وادي الدواسر، 828 كم – المرحلة الخاصة 394 كم)، وتعتبر هذه المرحلة صعبة بكثبانها الرمليّة والطويلة للغاية، والمرحلة التاسعة 11 يناير (وادي الدواسر، 490 كم – المرحلة الخاصة 287 كم-)، والمرحلة العاشرة 12 يناير (وادي الدواسر – بيشة، 757 كم – المرحلة الخاصة 374 كم).

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
02:41 PM

شاهد.. كيف تهيأت "وادي الدواسر" للترحب بالمشاركين بـ"رالي داكار السعودية"

3 أيام وينطلق بمراحله المختلفة والصعبة بين كثبان رملية طويلة وفق الخطط

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صحيفة سبق الإلكترونية - وادي الدواسر
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مبارك الدوسري: عمدت محافظة وادي الدواسر، بالتعاون مع بلدية المحافظة، إلى تركيب مجموعة من الشاشات الذكية التفاعلية، واللوحات للترحيب بالمشاركين في "رالي داكار السعودية 2022"، بعدة لغات؛ حيث ستشهد المحافظة وللعام الثالث على التوالي مراحل من الرالي وسط ترحيب ومتابعة واهتمام سكان وادي الدواسر.

ومن المقرر وحسب خطة الرالي، أن تشهد وادي الدواسر المرحلة الثامنة 10 يناير (الدوادمي – وادي الدواسر، 828 كم – المرحلة الخاصة 394 كم)، وتعتبر هذه المرحلة صعبة بكثبانها الرمليّة والطويلة للغاية، والمرحلة التاسعة 11 يناير (وادي الدواسر، 490 كم – المرحلة الخاصة 287 كم-)، والمرحلة العاشرة 12 يناير (وادي الدواسر – بيشة، 757 كم – المرحلة الخاصة 374 كم).

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