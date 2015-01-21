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"المدينة المنورة" تشهد تنفيذ شرع الله في التشادي "آدم مهامات"

صدر بحقه حكم يقضي بقتله تعزيراً.. وبيان تفصيلي لـ"الداخلية"

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات تشادي الجنسية في المدينة المنورة كان قد قُبِض عليه عند قيامه بتهريب كمية من الكوكايين المخدّر.

وفيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلواْ أَوْ يُصَلَّبواْ أَوْ تقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

بفضل من الله تم القبض على المدعو آدم مهامات آدم "تشادي الجنسية" جواز سفر رقم (20326847) عند قيامه بتهريب كمية من مادة الكوكايين المخدر داخل أحشائه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسِب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسِب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني آدم مهامات آدم، اليوم الاثنين 15/ 5/ 1440هـ في منطقة المدينة المنورة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله– على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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"المدينة المنورة" تشهد تنفيذ شرع الله في التشادي "آدم مهامات"
سبق

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات تشادي الجنسية في المدينة المنورة كان قد قُبِض عليه عند قيامه بتهريب كمية من الكوكايين المخدّر.

وفيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلواْ أَوْ يُصَلَّبواْ أَوْ تقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

بفضل من الله تم القبض على المدعو آدم مهامات آدم "تشادي الجنسية" جواز سفر رقم (20326847) عند قيامه بتهريب كمية من مادة الكوكايين المخدر داخل أحشائه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسِب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسِب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني آدم مهامات آدم، اليوم الاثنين 15/ 5/ 1440هـ في منطقة المدينة المنورة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله– على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
03:59 PM

"المدينة المنورة" تشهد تنفيذ شرع الله في التشادي "آدم مهامات"

صدر بحقه حكم يقضي بقتله تعزيراً.. وبيان تفصيلي لـ"الداخلية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات تشادي الجنسية في المدينة المنورة كان قد قُبِض عليه عند قيامه بتهريب كمية من الكوكايين المخدّر.

وفيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلواْ أَوْ يُصَلَّبواْ أَوْ تقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

بفضل من الله تم القبض على المدعو آدم مهامات آدم "تشادي الجنسية" جواز سفر رقم (20326847) عند قيامه بتهريب كمية من مادة الكوكايين المخدر داخل أحشائه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسِب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسِب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني آدم مهامات آدم، اليوم الاثنين 15/ 5/ 1440هـ في منطقة المدينة المنورة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله– على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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