توعّد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم (الأحد)، إيران بشن ضربة ردًّا على الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق. وبيّن "أوستن" أن واشنطن ستختار الوقت الذي توجه فيه الضربة؛ وفقًا لـ"رويترز". وأعرب وزير الدفاع الأمريكي عن أمله في أن تفعل إيران الأشياء الصحيحة.

أمريكا تتوعّد إيران بضربة ردًّا على هجوم قاعدة عين الأسد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-07 توعّد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم (الأحد)، إيران بشن ضربة ردًّا على الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق.



وبيّن "أوستن" أن واشنطن ستختار الوقت الذي توجه فيه الضربة؛ وفقًا لـ"رويترز".



وأعرب وزير الدفاع الأمريكي عن أمله في أن تفعل إيران الأشياء الصحيحة.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442 06:18 PM

أمريكا تتوعّد إيران بضربة ردًّا على هجوم قاعدة عين الأسد "أوستن" أشار إلى أن واشنطن ستختار وقت تنفيذها





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توعّد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم (الأحد)، إيران بشن ضربة ردًّا على الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق.



وبيّن "أوستن" أن واشنطن ستختار الوقت الذي توجه فيه الضربة؛ وفقًا لـ"رويترز".



وأعرب وزير الدفاع الأمريكي عن أمله في أن تفعل إيران الأشياء الصحيحة.