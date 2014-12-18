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شاهد.. ضباب "هدا الطائف" يُغري الزائرين وهواة التصوير.. نسماتُ برد ورائحةُ ورد

تصوير: ماجد عسيري: تتواصل إغراءات أجواء "الغيم والضباب" على مركز الهدا السياحي بالطائف، في واقعةٍ كانت هي الأجمل اليوم السبت، والذي شكل جمالاً أخاذًا، تزينت به الأعين وتاقت إليه الأنفس، ليُضفي البهجة والهدوء الممزوجين بنسمات بردٍ فاحت منها رائحة الورد.

وكما يحلو للكثير بتسمية الطائف بـ"دلوعة الغيم"، جاء الضباب وبكثافة ليُزاحم الغيم، ويُعانقه في لحظةٍ تجلت فيها صورة من الجمال الرباني دون فلترة أو تعديل أو إضافة في تقنية الصورة، والتي نقلت ذلك الجمال، ولكن كانت مُلامسة ذلك الواقع وحضوره هي الأجمل.

في حين شكلت الإجازة المدرسية المطولة غدًا الأحد فرصة سانحة للزائرين من مكة المكرمة وجدة ليوجدوا في الهدا ويرصدوا تلك الحالة، مستمتعين بتلك الأجواء الجاذبة في عروس المصايف "الطائف" على الرغم من اشتداد البرد، خصوصًا فترة الليل، والذي لم يمنعهم من الاستمتاع ومُعايشة تلك الحالات المتكررة، حتى باتت أيقونة "الطائف" هذه الأيام.

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شاهد.. ضباب "هدا الطائف" يُغري الزائرين وهواة التصوير.. نسماتُ برد ورائحةُ ورد
سبق

تصوير: ماجد عسيري: تتواصل إغراءات أجواء "الغيم والضباب" على مركز الهدا السياحي بالطائف، في واقعةٍ كانت هي الأجمل اليوم السبت، والذي شكل جمالاً أخاذًا، تزينت به الأعين وتاقت إليه الأنفس، ليُضفي البهجة والهدوء الممزوجين بنسمات بردٍ فاحت منها رائحة الورد.

وكما يحلو للكثير بتسمية الطائف بـ"دلوعة الغيم"، جاء الضباب وبكثافة ليُزاحم الغيم، ويُعانقه في لحظةٍ تجلت فيها صورة من الجمال الرباني دون فلترة أو تعديل أو إضافة في تقنية الصورة، والتي نقلت ذلك الجمال، ولكن كانت مُلامسة ذلك الواقع وحضوره هي الأجمل.

في حين شكلت الإجازة المدرسية المطولة غدًا الأحد فرصة سانحة للزائرين من مكة المكرمة وجدة ليوجدوا في الهدا ويرصدوا تلك الحالة، مستمتعين بتلك الأجواء الجاذبة في عروس المصايف "الطائف" على الرغم من اشتداد البرد، خصوصًا فترة الليل، والذي لم يمنعهم من الاستمتاع ومُعايشة تلك الحالات المتكررة، حتى باتت أيقونة "الطائف" هذه الأيام.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
08:40 PM

شاهد.. ضباب "هدا الطائف" يُغري الزائرين وهواة التصوير.. نسماتُ برد ورائحةُ ورد

A A A
فهد العتيبي - الطائف
15
2,144

تصوير: ماجد عسيري: تتواصل إغراءات أجواء "الغيم والضباب" على مركز الهدا السياحي بالطائف، في واقعةٍ كانت هي الأجمل اليوم السبت، والذي شكل جمالاً أخاذًا، تزينت به الأعين وتاقت إليه الأنفس، ليُضفي البهجة والهدوء الممزوجين بنسمات بردٍ فاحت منها رائحة الورد.

وكما يحلو للكثير بتسمية الطائف بـ"دلوعة الغيم"، جاء الضباب وبكثافة ليُزاحم الغيم، ويُعانقه في لحظةٍ تجلت فيها صورة من الجمال الرباني دون فلترة أو تعديل أو إضافة في تقنية الصورة، والتي نقلت ذلك الجمال، ولكن كانت مُلامسة ذلك الواقع وحضوره هي الأجمل.

في حين شكلت الإجازة المدرسية المطولة غدًا الأحد فرصة سانحة للزائرين من مكة المكرمة وجدة ليوجدوا في الهدا ويرصدوا تلك الحالة، مستمتعين بتلك الأجواء الجاذبة في عروس المصايف "الطائف" على الرغم من اشتداد البرد، خصوصًا فترة الليل، والذي لم يمنعهم من الاستمتاع ومُعايشة تلك الحالات المتكررة، حتى باتت أيقونة "الطائف" هذه الأيام.

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