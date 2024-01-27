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بالفيديو.. ما تقوم به "نزاهة" يؤكد أن الاعتداء على المال العام لا يسقط بالتقادم

تقوم باسترداد الأموال التي سُلبت بغير وجه شرعي

أشاد عامل المعرفة أحمد العرفج بأداء المسؤولين في "نزاهة"، وسرعة تجاوبهم، وحُسن تواصلهم، بالرغم من كثرة انشغالاتهم. كما أوضح أن عمل "نزاهة" لا يقتصر على القبض على الناس، بل تقوم باسترداد الأموال التي سُلبت بغير وجه حق، وبغير وجه شرعي، وإعادة صرفها في أوجه تنموية، تفيد الوطن.. كما تؤكد أن الاعتداء على المال العام لا يسقط بالتقادم!

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مع العرفج مقطعًا مع الدكتورة "زهرة المعبي"، تحدثت فيه عن علاقتها بالمشي، وعن أهم النصائح للحياة الزوجية.

ومن خلال فقرة مزايين الكتب عُرض فيديو للمذيع "سلمان المطيويع"، يستعرض كتاب "الدروازة" للشيخ "حمد بن سعيدان".

إما في فقرة فيديو وتعليق فقد استعرض مقطع فيديو لأول شركة بدأ معها فنان العرب "محمد عبده" تسجيلاته الصوتية، وكانت في حي النزلة اليمانية، وهو حي من أحياء جدة القديمة.

وفي سياق سيرة وتر روى الفنان "محمد إحسان" قصة أغنية "مرت" التي غناها صوت الأرض الفنان الراحل "طلال مداح".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. ما تقوم به "نزاهة" يؤكد أن الاعتداء على المال العام لا يسقط بالتقادم
سبق

أشاد عامل المعرفة أحمد العرفج بأداء المسؤولين في "نزاهة"، وسرعة تجاوبهم، وحُسن تواصلهم، بالرغم من كثرة انشغالاتهم. كما أوضح أن عمل "نزاهة" لا يقتصر على القبض على الناس، بل تقوم باسترداد الأموال التي سُلبت بغير وجه حق، وبغير وجه شرعي، وإعادة صرفها في أوجه تنموية، تفيد الوطن.. كما تؤكد أن الاعتداء على المال العام لا يسقط بالتقادم!

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مع العرفج مقطعًا مع الدكتورة "زهرة المعبي"، تحدثت فيه عن علاقتها بالمشي، وعن أهم النصائح للحياة الزوجية.

ومن خلال فقرة مزايين الكتب عُرض فيديو للمذيع "سلمان المطيويع"، يستعرض كتاب "الدروازة" للشيخ "حمد بن سعيدان".

إما في فقرة فيديو وتعليق فقد استعرض مقطع فيديو لأول شركة بدأ معها فنان العرب "محمد عبده" تسجيلاته الصوتية، وكانت في حي النزلة اليمانية، وهو حي من أحياء جدة القديمة.

وفي سياق سيرة وتر روى الفنان "محمد إحسان" قصة أغنية "مرت" التي غناها صوت الأرض الفنان الراحل "طلال مداح".

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
10:35 PM

بالفيديو.. ما تقوم به "نزاهة" يؤكد أن الاعتداء على المال العام لا يسقط بالتقادم

تقوم باسترداد الأموال التي سُلبت بغير وجه شرعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,914

أشاد عامل المعرفة أحمد العرفج بأداء المسؤولين في "نزاهة"، وسرعة تجاوبهم، وحُسن تواصلهم، بالرغم من كثرة انشغالاتهم. كما أوضح أن عمل "نزاهة" لا يقتصر على القبض على الناس، بل تقوم باسترداد الأموال التي سُلبت بغير وجه حق، وبغير وجه شرعي، وإعادة صرفها في أوجه تنموية، تفيد الوطن.. كما تؤكد أن الاعتداء على المال العام لا يسقط بالتقادم!

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مع العرفج مقطعًا مع الدكتورة "زهرة المعبي"، تحدثت فيه عن علاقتها بالمشي، وعن أهم النصائح للحياة الزوجية.

ومن خلال فقرة مزايين الكتب عُرض فيديو للمذيع "سلمان المطيويع"، يستعرض كتاب "الدروازة" للشيخ "حمد بن سعيدان".

إما في فقرة فيديو وتعليق فقد استعرض مقطع فيديو لأول شركة بدأ معها فنان العرب "محمد عبده" تسجيلاته الصوتية، وكانت في حي النزلة اليمانية، وهو حي من أحياء جدة القديمة.

وفي سياق سيرة وتر روى الفنان "محمد إحسان" قصة أغنية "مرت" التي غناها صوت الأرض الفنان الراحل "طلال مداح".

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