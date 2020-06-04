قطر تسجل 1581 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي الحالات المسجلة لـ63741

أعلنت قطر، اليوم الخميس، تسجيل 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى شفاء 1926 مصاباً من المرض.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان: ارتفع إجمالي الإصابات إلى 63741 حالة، والحالات الجديدة هي لعمالة وافدة أصيبت بالفيروس نتيجة المخالطة.

وأضافت، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية: حالات الإصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين ارتفعت نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم.

وذكرت أنه سُجّل اليوم 1926 حالة للشفاء، ليصل إجمالي حالات التعافي من كورونا في قطر إلى 39468 حالة.