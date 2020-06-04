النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قطر تسجل 1581 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي الحالات المسجلة لـ63741

أعلنت قطر، اليوم الخميس، تسجيل 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى شفاء 1926 مصاباً من المرض.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان: ارتفع إجمالي الإصابات إلى 63741 حالة، والحالات الجديدة هي لعمالة وافدة أصيبت بالفيروس نتيجة المخالطة.

وأضافت، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية: حالات الإصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين ارتفعت نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم.

وذكرت أنه سُجّل اليوم 1926 حالة للشفاء، ليصل إجمالي حالات التعافي من كورونا في قطر إلى 39468 حالة.

قطر فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
قطر تسجل 1581 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت قطر، اليوم الخميس، تسجيل 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى شفاء 1926 مصاباً من المرض.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان: ارتفع إجمالي الإصابات إلى 63741 حالة، والحالات الجديدة هي لعمالة وافدة أصيبت بالفيروس نتيجة المخالطة.

وأضافت، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية: حالات الإصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين ارتفعت نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم.

وذكرت أنه سُجّل اليوم 1926 حالة للشفاء، ليصل إجمالي حالات التعافي من كورونا في قطر إلى 39468 حالة.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
04:09 PM

قطر تسجل 1581 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي الحالات المسجلة لـ63741

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,701

أعلنت قطر، اليوم الخميس، تسجيل 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى شفاء 1926 مصاباً من المرض.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان: ارتفع إجمالي الإصابات إلى 63741 حالة، والحالات الجديدة هي لعمالة وافدة أصيبت بالفيروس نتيجة المخالطة.

وأضافت، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية: حالات الإصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين ارتفعت نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم.

وذكرت أنه سُجّل اليوم 1926 حالة للشفاء، ليصل إجمالي حالات التعافي من كورونا في قطر إلى 39468 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,832
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,220
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,209
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,902

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة