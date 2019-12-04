الحصيني: حالة ماطرة نهاية الأسبوع .. ثابتة والمناطق متغيرة

قال: يبدو أن #إيران ستشهد سيولاً وثلوجاً وفيضانات محلية

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ أن الحالة الجوية المتوقعة - إن شاء الله - نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل "ثابتة" ولله الحمد.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اللهم أغثنا.. مازالت الحالة الجوية المتوقعة - إن شاء الله - نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل "ثابتة"، ولله الحمد، لكن أماكن هطول الأمطار تتغيّر بتغيُّر موقع المؤثر الجوي "المنخفض".

وأضاف: يبدو أن # إيران ستشهد سيولاً وفيضانات محلية و# ثلوجاً كثيفة على مرتفعاتها.