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الحصيني: حالة ماطرة نهاية الأسبوع .. ثابتة والمناطق متغيرة

قال: يبدو أن #إيران ستشهد سيولاً وثلوجاً وفيضانات محلية

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ أن الحالة الجوية المتوقعة - إن شاء الله - نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل "ثابتة" ولله الحمد.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اللهم أغثنا.. مازالت الحالة الجوية المتوقعة - إن شاء الله - نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل "ثابتة"، ولله الحمد، لكن أماكن هطول الأمطار تتغيّر بتغيُّر موقع المؤثر الجوي "المنخفض".

وأضاف: يبدو أن # إيران ستشهد سيولاً وفيضانات محلية و# ثلوجاً كثيفة على مرتفعاتها.

أمطار حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحصيني: حالة ماطرة نهاية الأسبوع .. ثابتة والمناطق متغيرة
سبق

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ أن الحالة الجوية المتوقعة - إن شاء الله - نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل "ثابتة" ولله الحمد.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اللهم أغثنا.. مازالت الحالة الجوية المتوقعة - إن شاء الله - نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل "ثابتة"، ولله الحمد، لكن أماكن هطول الأمطار تتغيّر بتغيُّر موقع المؤثر الجوي "المنخفض".

وأضاف: يبدو أن # إيران ستشهد سيولاً وفيضانات محلية و# ثلوجاً كثيفة على مرتفعاتها.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
09:42 AM

الحصيني: حالة ماطرة نهاية الأسبوع .. ثابتة والمناطق متغيرة

قال: يبدو أن #إيران ستشهد سيولاً وثلوجاً وفيضانات محلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,610

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ أن الحالة الجوية المتوقعة - إن شاء الله - نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل "ثابتة" ولله الحمد.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اللهم أغثنا.. مازالت الحالة الجوية المتوقعة - إن شاء الله - نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل "ثابتة"، ولله الحمد، لكن أماكن هطول الأمطار تتغيّر بتغيُّر موقع المؤثر الجوي "المنخفض".

وأضاف: يبدو أن # إيران ستشهد سيولاً وفيضانات محلية و# ثلوجاً كثيفة على مرتفعاتها.

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